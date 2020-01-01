У Нововолинську через аварію кілька будинків залишились без води
Сьогодні, 00:15
У Нововолинську мешканці кількох житлових будинків залишилися без водопостачання.
Такі незручності спричинені аварією, - пише БУГ.
До 11:00 17-го липня у багатоповерхівці по вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському та в кількох будинках на вулиці Шевченка комунальники обіцяють відновити водопостачання.
За словами керівника Володимир-Волинського УВКГ Сергія Луцюка, 16-го липня на Ковельській велися роботи з усунення аварійної ситуації в системі водопостачання, проте через складність і відсутність доступу роботи не вдалося завершити цього дня. До будинку на вулиці Ковельської організували підвіз технічної води.
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Такі незручності спричинені аварією, - пише БУГ.
До 11:00 17-го липня у багатоповерхівці по вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському та в кількох будинках на вулиці Шевченка комунальники обіцяють відновити водопостачання.
За словами керівника Володимир-Волинського УВКГ Сергія Луцюка, 16-го липня на Ковельській велися роботи з усунення аварійної ситуації в системі водопостачання, проте через складність і відсутність доступу роботи не вдалося завершити цього дня. До будинку на вулиці Ковельської організували підвіз технічної води.
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