У Нововолинську через аварію кілька будинків залишились без води





Такі незручності спричинені аварією, - пише БУГ.



До 11:00 17-го липня у багатоповерхівці по вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському та в кількох будинках на вулиці Шевченка комунальники обіцяють відновити водопостачання.



За словами керівника Володимир-Волинського УВКГ Сергія Луцюка, 16-го липня на Ковельській велися роботи з усунення аварійної ситуації в системі водопостачання, проте через складність і відсутність доступу роботи не вдалося завершити цього дня. До будинку на вулиці Ковельської організували підвіз технічної води.

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