Ексголова Жидичинської сільради може стати заступницею Погуляйка

Юлія Дащук претендує на посаду заступниці голови Волинської ОДА.



Про це свідчить подана декларація, опублікована на сайті



Нагадаємо, заступниця голови ОДА Тетяна Щербак та радник очільника області Еміль Мікаїлов звільнилися 10 липня. Офіційна версія - звільнення за власним бажанням.



Раніше очільник ОДА Леоніда Кирильчука, а також Світлану Мишковець, яка перебувала на посаді заступниці ще із часів Володимира Гунчика.



У власності Юлії Дащук - земельна ділянка у Кульчині на 10.12 соток. Жінка є засновницею організації "Волинь туристична" та "Спільна справа+". Батько Євгеній має будинок у Жидичині на 97,7 "квадрати", землю на 25 соток та понад 16 соток у Жидичині. Мати Валентина володіє 10-ма сотками землі у Жидичині.



Окрім того, Валентина та Євгеній Дащуки мають акції у ВАТ "Луцький автомобільний завод".



У 2019 році батько Юлії отримав 47 022 гривні пенсії, мати - 23 392 гривні пенсії. Сама ж Юлія Дащук заробила 73 937 гривень (понад 6 тисяч у місяць) у Луцькому національному технічному університеті, отримала 548 гривень процентів та 13 945 гривень страхових виплат від центру зайнятості.



Варто додати, що Олег Пасько.

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