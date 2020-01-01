Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Сьогодні, 13:55
Верховна Рада України на засіданні 17 липня підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.
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Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.
Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.
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Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА
Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.
Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.
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Коментарі 1
Давно треба було!!!
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