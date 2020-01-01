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Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині

Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Верховна Рада України на засіданні 17 липня підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.

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Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.

Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині

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Теги: Волинь, райони, Рада, зміни, вибір редактора
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Коментарі 1
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Давно треба було!!!
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