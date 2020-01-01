Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині





Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.



Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА



Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.



Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України на засіданні 17 липня підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових.Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію