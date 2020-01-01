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Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму

Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму
У Польщі винесли вирок трьом українцям через вбивство на Великдень.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetalubuska.pl, Окружний суд у Гожуві Великопольському виніс вирок у справі про вбивство 41-річного поляка трьома громадянами України під час групової бійки.

Зазначається, що двоє хлопців отримали по 1 року 8 місяців тюрми. Натомість 23-річний молодик, який під час бійки застосував ножа, отримав 2 роки 6 місяців ув'язнення. Кожен із чоловіків також має заплатити по 5 тисяч злотих.

За рішенням суду період позбавлення волі для всіх трьох громадян України порахували з моменту їхнього арешту. Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений.

Інцидент, через який засудили українців, трапився в Гожуві Великопольскому в 2019 році на Великдень. Один із обвинувачених перебував у магазині, де його почали зачіпати четверо місцевих жителів. Слідство встановило, що один із поляків під час словесної перепалки вдарив громадянина України в обличчя.

Українець повернувся додому, де разом з братом та ще одним співвітчизником вирішили помститися. Вже втрьох знову вирушили до магазину й побачили неподалік четверо кривдників. Напали на них, в тому числі із застосуванням ножа. Одному з поляків завдали важкого поранення, внаслідок якого він помер через 3 дні в лікарні.

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Теги: Польща, бійка, суд, українці
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