Замордували кота і порізали собаку: на волинян відкриють кримінал за жорстоке поводження з тваринами

Волинянка через суд домоглася, аби її сусідів притягнули до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.Про це йдеться на сторінці Володимимр-Волинського міського суду.16 липня 2020 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області розглянув справу за скаргою громадянки П. на бездіяльність Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо невнесення відомостей до ЄРДР.Жінка звернулась до суду і поскаржилась на бездіяльність слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області. За словами волинянки, 6 травня 2020 року вона звернулась до слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області із заявою, якою повідомила обставини, що можуть свідчити про вчинення громадянами З. та К. кримінальних правопорушень за фактом жорстокого поводження з тваринами.Заявниця пояснила, що сварилася із сусідом - громадянином З. з приводу того, що вона годує бездомного кота. Невдовзі жінка знайшла цю тварину мертвою з очевидними слідами знущань.Окрім цього, 2 травня 2020 року від сусідів, які були очевидцями події, вона дізналась, що інший її сусід - громадянин К., ножем порізав безпритульного собаку, який жив у дворі їх будинку, після чого тварині надавали ветеринарну допомогу та відправили на лікування в КП «Ласка» м.Луцьк."До дня подання цієї скарги їй не наданий витяг з ЄРДР, що свідчить про бездіяльність слідчого, яка полягає у не вчиненні певних дії та у строки, що визначено нормами КПК України, натомість вона отримала відповідь, якою її повідомлено про відсутність складу злочину в діях вказаних осіб", - йдеться у повідомленні на сторінці суду.Заслухавши пояснення заявниці, дослідивши матеріали справи суд зобов’язав керівника органу досудового розслідування Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві громадянки П. за фактом жорстокого поводження з тваринами.Вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.