Зі Світязю незаконно виловили 85 мішків унікальних водоростей





Про це йдеться в



Інформують, що пізно увечері 2 липня у Любомлі на вулиці Володимирській поліція зупинила вантажний автомобіль Mercedes-benz Sprinter, у фургоні якого виявили 85 мішків з волоростями, які ули ще вологими.



Правоохоронці розцінюють цей факт як знищення об`єктів природно-заповідного фонду Шацького НПП загальнонебезпечним способом, що спричинило тяжкі наслідки.



Мішки з кладофорою поліція вилучили як речовий доказ. Утім, слідчий подав до суду клопотання про дозвіл на реалізацію кладофори шляхом її повернення в озеро Світязь, за винятком одного мішка, який просили залишити у поліції для проведення екпертизи. Слідчий аргументував це тим, що зберігання вилученої кладофори у неприродному середовищі призведе до її загибелі.



Суд задовольнив клопотання, тож 84 мішки унікальних водоростей повернули у Світязь.



Зауважимо, що кладофора є чудовим природнім фільтром та збагачує воду киснем. В Україні вона є лише на кількох озерах, одне з яких – Світязь. Європейці її закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі відкрили провадження через те, що 2 липня цього року зупинили вантажний бус, у якому виявили 85 мішків унікальних водоростей – кладофори.Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду від 15 липня.Інформують, що пізно увечері 2 липня у Любомлі на вулиці Володимирській поліція зупинила вантажний автомобіль Mercedes-benz Sprinter, у фургоні якого виявили 85 мішків з волоростями, які ули ще вологими.Правоохоронці розцінюють цей факт як знищення об`єктів природно-заповідного фонду Шацького НПП загальнонебезпечним способом, що спричинило тяжкі наслідки.Мішки з кладофорою поліція вилучили як речовий доказ. Утім, слідчий подав до суду клопотання про дозвіл на реалізацію кладофори шляхом її повернення в озеро Світязь, за винятком одного мішка, який просили залишити у поліції для проведення екпертизи. Слідчий аргументував це тим, що зберігання вилученої кладофори у неприродному середовищі призведе до її загибелі.Суд задовольнив клопотання, тож 84 мішки унікальних водоростей повернули у Світязь.Зауважимо, що кладофора є чудовим природнім фільтром та збагачує воду киснем. В Україні вона є лише на кількох озерах, одне з яких – Світязь. Європейці її закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.

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