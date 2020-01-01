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Зі Світязю незаконно виловили 85 мішків унікальних водоростей

Зі Світязю незаконно виловили 85 мішків унікальних водоростей
У Шацькому районі відкрили провадження через те, що 2 липня цього року зупинили вантажний бус, у якому виявили 85 мішків унікальних водоростей – кладофори.

Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду від 15 липня.

Інформують, що пізно увечері 2 липня у Любомлі на вулиці Володимирській поліція зупинила вантажний автомобіль Mercedes-benz Sprinter, у фургоні якого виявили 85 мішків з волоростями, які ули ще вологими.

Правоохоронці розцінюють цей факт як знищення об`єктів природно-заповідного фонду Шацького НПП загальнонебезпечним способом, що спричинило тяжкі наслідки.

Мішки з кладофорою поліція вилучили як речовий доказ. Утім, слідчий подав до суду клопотання про дозвіл на реалізацію кладофори шляхом її повернення в озеро Світязь, за винятком одного мішка, який просили залишити у поліції для проведення екпертизи. Слідчий аргументував це тим, що зберігання вилученої кладофори у неприродному середовищі призведе до її загибелі.

Суд задовольнив клопотання, тож 84 мішки унікальних водоростей повернули у Світязь.

Зауважимо, що кладофора є чудовим природнім фільтром та збагачує воду киснем. В Україні вона є лише на кількох озерах, одне з яких – Світязь. Європейці її закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.

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Теги: кладофора, Світязь, бус, поліція, провадження, суд
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