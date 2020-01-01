Після звільнення Щербак Погуляйко по-новому поділив обов’язки заступників і «закріпив» за ними райони. ПЕРЕЛІК

Після звільнення з посади заступниці голови Волинської облдержадміністраціїголова ОДА, його чинні заступники та керівник апарату заново поділили між собою функціональні обов’язки.Відповідне розпорядження днями підписав Юрій Погуляйко.У додатках до розпорядження, зокрема, прописані обов’язки голови, кожного із заступників, керівника апарату, а також розписано, хто які райони координує.Нагадаємо, попередня розпорядження про поділ обов'язків. Утім,довелося ділити роботу між заступниками та керівником апарату по-новому.Здійнення координаційної діяльності щодо усіх районів Волині поділили між двома заступниками голови ОДА та керівником апарату ОДАЗокрема, заступник голови обласної державної адміністраціїкоординуватиме такі райони: Локачинський, Ратнівський, Рожищенський, Турійський а також міста Ковель і Нововолинськ. До слова, раніше за Ковелем і Нововолинськом була «закріплена» Тетяна Щербак.Інший зам –– куруватиме Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ківерцівський, Ковельський, Луцький, Любомльський райони, а також міста Володимир-Волинський та Луцьк. Камінь-Каширський та Ковельський райони раніше курувала Тетяна Щербак.Керівник апарату Волинської ОДАкоординуватиме діяльність Горохівського, Іваничівського, Маневицького та Шацького, Старовижівського та Любешівського районів. Два останні раніше координувала Щербак.Функціональні обов’язки голови ОДА, його заступників та керівника апарату у цьому розпорядженні виписані пунктами.Пропонуємо цю частину розпорядження до уваги без змін та правок:1. Очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю.2. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів та державного майна в обласній та районних державних адміністраціях.3. Безпосередньо забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва та дорожнього господарства, з питань інженерно-транспортної та прикордонної інфраструктури, транспорту та зв'язку, освіти та науки, охорони здоров'я, інформаційної політики та з питань цифрової трансформації. Координує роботу з реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом інфраструктури облдержадміністрації;управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації;управлінням транспорту та зв'язку облдержадміністрації;управлінням освіти і науки облдержадміністрації;управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;управлінням інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації;юридичним управлінням апарату облдержадміністрації;сектором режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;патронатною службою.Координує діяльність:Головного управління Національної поліції в області;Управління Служби безпеки України в області;Прокуратури області;військових частин (установ) Збройних сил України, що дислокуються на території області;Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України (в частині ділянки відповідальності у Волинської області);Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (в частині ділянки відповідальності у Волинської області);Територіального управління Державної судової адміністрації України в області;Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в межах повноважень по Волинській області);Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в області;Управління Західного офісу Держаудитслужби України в області;Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області;філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в області;обласного регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;Служби автомобільних доріг в області;державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»;дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;Управління Укртрансбезпеки в області;Волинської дирекції АТ «Укрпошта»;Волинської філії ПАТ «Укртелеком»;обласного управління лісового та мисливського господарства;Управління Державної служби якості освіти в області;Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області;державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»;закладів освіти та охорони здоров'я, що належать до сфери управління облдержадміністрації.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:Федерації профспілок області;обласного об'єднання організацій роботодавців;незалежних засобів масової інформації.Очолює та організовує роботу:колегії обласної державної адміністрації;Ради розвитку громад та територій Волинської області;Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації.Організовує роботу інших комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Координує роботу Громадської ради при обласній державній адміністрації.Забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, житлово-комунального господарства, внутрішньої політики, регіональної політики та децентралізації, державної соціальної політики, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, роботи з дітьми.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації;управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації;управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;відділом з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;службою у справах дітей облдержадміністрації.Забезпечує взаємодію з:Головним управлінням Національної поліції в області;Управлінням Служби безпеки України в області;Прокуратурою області;військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області;Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України (в частині ділянки відповідальності у Волинської області);Львівським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України (в частині ділянки відповідальності у Волинської області).Координує діяльність:обласного військового комісаріату;філії державної установи «Центр пробації в області»;Сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області;Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в області;акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;Головного управління Пенсійного фонду України в області;Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в області;обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів;Відділу у Волинській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;закладів соціального захисту населення, культури, спортивних закладів, закладів захисту дітей, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;підприємств та організацій житлово-комунального господарства;обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;товариств і добровільних спортивних організацій.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Координує роботу Волинської Ради Церков.Забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах фінансів та бюджету, зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, економічного розвитку та торгівлі, праці, зайнятості населення, трудової міграції, сільського господарства, продовольчої безпеки, екології та природних ресурсів, містобудування та архітектури, земельних відносин; сприяє реалізації державної митної політики.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом фінансів облдержадміністрації;департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації;управлінням економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації;управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації;управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації;управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації.Координує діяльність:Головного управління Державної податкової служби України в області;Головного управління Державної казначейської служби України в області;Волинської митниці Держмитслужби;Поліської митниці Держмитслужби (що стосується зони діяльності у Волинській області);установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області»;Управління Держпраці в області;Управління Державної міграційної служби України в області;обласного центру зайнятості;Сектору Державної регуляторної служби України в області;Відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України в області;Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;Головного управління статистики в області;Відділення Національної служби посередництва і примирення в області;Волинської торгово-промислової палати;державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;державного підприємства «Волиньторф»;державного підприємства «Волиньвугілля»;державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська»;Головного управління Держпродспоживслужби в області;Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;державної установи «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія»;Управління Державного агентства рибного господарства в області;Державної екологічної інспекції в області;Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;Регіонального офісу водних ресурсів в області;обласного центру з гідрометеорології;філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя;Головного управління Держгеокадастру в області;державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою»;регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру».Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;підприємств, установ, товариств, асоціацій, організацій агропромислового комплексу;установ природно-заповідного фонду;обласної ради Українського товариства охорони природи;обласної ради Українського товариства мисливців і рибалок;Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Здійснює керівництво діяльністю апарату облдержадміністрації, організовує його роботу.Здійснює безпосереднє керівництво структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації:організаційним управлінням;управлінням персоналом;управлінням інформаційних технологій та адміністрування;юридичним управлінням (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації);загальним відділом;відділом фінансово-господарського забезпечення;відділом забезпечення діяльності керівництва;відділом роботи із зверненнями громадян;сектором контролю;сектором з питань запобігання та виявлення корупції (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації);сектором режимно-секретної роботи (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації);сектором мобілізаційної роботи (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації).Координує діяльність:Державного архіву області;обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.Сприяє у реалізації наданих повноважень Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.