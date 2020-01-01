Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінках видання



"Гол п'ятою, скандальні пенальті - багато було в звітному турі. Але, на нашу думку, найкращий гол трапився в селі Зоря Саратського району Одеської області", - йдеться у матеріалі про найкращі моменти туру.



Як відомо, луцька "Волинь" у гостях розгромила "Балкани" з рахунком 1:4.



Видовищний гол забив цьогорічний новачок "хрестоносців" Валерій Сад. Він після передачі Цюпи майже від центрального кола пройшов в штрафний і з правої закрутив в дальній кут воріт. Цей м'яч став для Валерія Сада дебютним у офіційних матчах за луцький клуб.



Гол можна подивитися на відео 38:50.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гол "Волині" у ворота "Балкан" визнали найкращим голом 24 туру Першої ліги.Про це йдеться на сторінках видання SportArena. "Гол п'ятою, скандальні пенальті - багато було в звітному турі. Але, на нашу думку, найкращий гол трапився в селі Зоря Саратського району Одеської області", - йдеться у матеріалі про найкращі моменти туру.Як відомо, луцька "Волинь" у гостях розгромила "Балкани" з рахунком 1:4.Видовищний гол забив цьогорічний новачок "хрестоносців" Валерій Сад. Він після передачі Цюпи майже від центрального кола пройшов в штрафний і з правої закрутив в дальній кут воріт. Цей м'яч став для Валерія Сада дебютним у офіційних матчах за луцький клуб.Гол можна подивитися на відео 38:50.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію