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Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО

Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО
Гол "Волині" у ворота "Балкан" визнали найкращим голом 24 туру Першої ліги.

Про це йдеться на сторінках видання SportArena.

"Гол п'ятою, скандальні пенальті - багато було в звітному турі. Але, на нашу думку, найкращий гол трапився в селі Зоря Саратського району Одеської області", - йдеться у матеріалі про найкращі моменти туру.

Як відомо, луцька "Волинь" у гостях розгромила "Балкани" з рахунком 1:4.

Видовищний гол забив цьогорічний новачок "хрестоносців" Валерій Сад. Він після передачі Цюпи майже від центрального кола пройшов в штрафний і з правої закрутив в дальній кут воріт. Цей м'яч став для Валерія Сада дебютним у офіційних матчах за луцький клуб.

Гол можна подивитися на відео 38:50.



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Теги: Волинь, спорт
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