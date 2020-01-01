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Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови
Пандемія коронавірусу внесла чимало коректив у звичне життя. Утім, у розпал літньої спеки в Україні все ж дозволили відкрити басейни.

Якщо до відпустки ще далеко, а порелаксувати та "розвантажити голову" хочеться вже, варіант відпочинку в басейні просто неба точно прийдеться до вподоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало місця у Луцьку та недалеко від міста, де можна з комфортом не лише поплавати, а й поніжитися у променях сонця на шезлонгах та насолодитися улюбленим коктейлем наодинці чи з компанією друзів.

"Ротонда"
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Розташований відпочинковий комплекс "Ротонда" у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки біля зоопарку. Тут є велика зона для засмаги з лежаками, парасолями, кріслами та зручними диванами, а також кафе з комфортними столами та шатрами.

В пляжній зоні розташовані два басейни (дорослий глибиною 1.90 м та дитячий глибиною 40 см). Для зручності відвідувачів зони купання облаштували окремі роздягальні з душами та туалетами, є шафи для зберігання речей, шезлонги, крісла та дивани для відпочинку.

Вхід у зону кафе - безкоштовний. У будні година перебування в басейні вартує 70 гривень, день - 240 гривень; година у вихідні та свята обійдеться у 80 гривень, день - 290 гривень. Дітям до 7 років вхід безкоштовний.

Працює "Ротонда" щодня з 10:00 до 22:00.

"Мaximus"
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Фітнес-клуб "Maximus" розташований на вулиці Електроапаратній, 4. Торік тут відкрили басейн під відкритим небом на 300 "квадратів". Довжина басейну – 20 метрів, ширина – 11. Ширина доріжки – 2,4 метра. Глибина – 1,5 метра. На території є комфортні лежаки, парасолі, роздягальні, душ, а також лаунж-зона.

Можна приходити в басейн на один день або ж купувати абонемент. Одноразове відвідування коштує 250 гривень у будні і 350 – у п'ятницю та вихідні. Дітям до 4 років вхід безкоштовний, від 4 до 10 років – 150 гривень (будні), 200 (п'ятниця та вихідні). Для відвідувачів "Spa&fitness center Maximus" діють знижки.

Басейн відкритий для відвідувачів у будні з 10:00 до 22:00, у п’ятницю, суботу та неділю – з 8:00 до 22:00.

"Zagorod"
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Готельно-ресторанний комплекс знаходиться у Гірці Полонці на вулиці Луцькій, 18. Тут облаштували окремий пляжний клуб, де розміщені шезлонги, гамаки, столики з парасолями під якими можна сховатися від спеки та посмакувати різноманітними стравами і напоями.

На території є два круглих басейни – менший діаметром 9 м зі змінною глибиною від 1,5 м до 1,8 м, підсвіткою, центральним повітряним гейзером, боковими напірними гідромасажними форсунками та великий діаметром 15 м, сталою глибиною 1,5 м з підсвіткою, водоспадом та фонтаном в центрі.

У будні відпочинок для дорослого обійдеться у 200 гривень, у вихідні та свята - 270 гривень; для дітей від 5 до 12 років у будні – 100 гривень, свята - 150 гривень.

Працює басейн із 11:00 до 20:00.

"Gosti"
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Комплексу відпочинку розташований у селі Брище. Влітку тут працюють великий відкритий басейн і дитячий басейн. На території розміщені зручні шезлонги, парасолі, що захищають від сонця, а також комфортні шатра.

Відпочинок для дорослих із понеділка до середи обійдеться у 250 гривень на день, четвер-п'ятниця - 300 гривень, вихідні - 350 гривень. Для дітей до 5 років - вхід безкоштовний. Від 5 років - 50 гривень.

Працює басейн залежно від погодних умов з 10:00 до 20:00.

"Садиба Кузьмінчуків"
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови

Знаходиться комплекс відпочинку за 40 хвилин їзди автомобілем від Луцька у селі Мовчанів Локачинського району на вулиці Садовій, 7.

На території обладнані басейни для дітей та дорослих. Вхід на територію для дорослого вартуватиме 80 гривень, для дітей від 2 до 14 років - 50 гривень. За окрему плату можна орендувати закриту альтанку (до 10 людей) за 200 гривень за день, відкриту альтанку (до 6 людей) за 120 гривень. Оренда лежака обійдеться у 20 гривень на день.

Працює "Садиба Кузьмінчуків" із 09:00 до 23:00.





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Теги: літо, басейни, Луцьк, варте уваги
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