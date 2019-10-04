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Хакер з Волині шифрував дані комп’ютерів іноземних користувачів і вимагав за це «викуп»

Хакер з Волині шифрував дані комп’ютерів іноземних користувачів і вимагав за це «викуп»
Викрили волинянина, який створив шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого шифрував дані комп’ютерів користувачів. Чоловік втручався в роботу комп’ютерів на території Австрії.

Після інфікування комп’ютерної техніки користувачам надходило повідомлення про необхідність сплати «викупу», - інформує департамент кіберполіції Національної поліції України.

За відновлення даних зловмисник вимагав від 600 до тисячі доларів США. Потерпілі мали переказувати гроші на криптовалютний гаманець фігуранта. Жертвами хакера стали як державні установи, так і звичайні користувачі.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка. За результатами обшуку вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз. Наразі встановлюють повне коло потерпілих осіб.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до двох років. Слідчі дії тривають.


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Теги: хакер, волинянин, затримання
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