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Майже сотню багатоповерхівок у Луцьку обслуговує фірма з Кременчука

Майже сотню багатоповерхівок у Луцьку обслуговує фірма з Кременчука
У Луцьку управителем десятків багатоквартирних будинків стала фірма з Кременчука.

Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Нагадаємо, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій скасували на законодавчому рівні у червні минулого року.

Співвласники можуть вибрати в якості керівної компанії будь-яке житлово-комунальне підприємство міста, або приватну керівну компанію чи фізичну особу-підприємця, що відповідає кваліфікаційним вимогам «менеджер управитель житлових будинків».

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у червні на лінію оперативного реагування мерії надійшло 266 звернень щодо роботи житлово-комунальних підприємств міста.

«Варто зазначити, що з 1 липня управителями 95 багатоповерхівок відповідно до конкурсу стало ТзОВ «Місто для людей Кременчук». Вони теж налагодили співпрацю з групою оперативного реагування для своєчасної передачі звернень. З початку місяця на виконання підприємству передати 72 звернення», - зазначила Карп’як.

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Теги: багатоповерхівки, Луцьк, жеки
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