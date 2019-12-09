Майже сотню багатоповерхівок у Луцьку обслуговує фірма з Кременчука





Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Нагадаємо, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій скасували на законодавчому рівні у червні минулого року.







Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у червні на лінію оперативного реагування мерії надійшло 266 звернень щодо роботи житлово-комунальних підприємств міста.



«Варто зазначити, що з 1 липня управителями 95 багатоповерхівок відповідно до конкурсу стало ТзОВ «Місто для людей Кременчук». Вони теж налагодили співпрацю з групою оперативного реагування для своєчасної передачі звернень. З початку місяця на виконання підприємству передати 72 звернення», - зазначила Карп’як.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку управителем десятків багатоквартирних будинків стала фірма з Кременчука.Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Нагадаємо, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій скасували на законодавчому рівні у червні минулого року. Співвласники можуть вибрати в якості керівної компанії будь-яке житлово-комунальне підприємство міста, або приватну керівну компанію чи фізичну особу-підприємця, що відповідає кваліфікаційним вимогам «менеджер управитель житлових будинків».Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у червні на лінію оперативного реагування мерії надійшло 266 звернень щодо роботи житлово-комунальних підприємств міста.«Варто зазначити, що з 1 липня управителями 95 багатоповерхівок відповідно до конкурсу стало ТзОВ «Місто для людей Кременчук». Вони теж налагодили співпрацю з групою оперативного реагування для своєчасної передачі звернень. З початку місяця на виконання підприємству передати 72 звернення», - зазначила Карп’як.

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