У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.



Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів.



Відтак, Театральний майдан перекрили повністю, проспект Волі - частково. На місці події працюють усі відповідні структури.



Людей просять залишити територію біля ЦУМу.







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