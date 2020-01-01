вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції

У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів.

Відтак, Театральний майдан перекрили повністю, проспект Волі - частково. На місці події працюють усі відповідні структури.

Людей просять залишити територію біля ЦУМу.

У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, автобус, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так буде з кожним нахабою що рухається по пішоходному майдану.
Відповісти
Не переживайте лучани. Це американська кіностудія: "WARNER BROS ENTERTAINMENT INC", приїхали до Луцька знімати бойовик. 20-21 липня 2020 року, якраз знімають сцену кінофільма зі стрільбою.
Відповісти
ого) а говорят на Донбассе опасно)
Відповісти
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня
Сьогодні, 10:33
Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані
Сьогодні, 10:21
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
Сьогодні, 09:55
Майже сотню багатоповерхівок у Луцьку обслуговує фірма з Кременчука
Сьогодні, 09:38
На Волині втопився чоловік: тіло шукали водолази
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
31 травень, 18:40
Луцький палац культури списуватиме автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року Луцький палац культури списуватиме автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року
01 березень, 17:20
Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі
10 лютий, 15:00
Водія, який відмовився вимикати російський серіал дорогою з Луцька, у Києві чекали активісти Водія, який відмовився вимикати російський серіал дорогою з Луцька, у Києві чекали активісти
28 січень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
20 липень, 16:49
 1
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Сьогодні, 11:10
 0
В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників
Сьогодні, 10:43
 0
Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня
Сьогодні, 10:33
 0
Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані
Сьогодні, 10:21
 0
Медіа
відео
1/8