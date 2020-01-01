У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
Сьогодні, 09:55
У Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів.
Відтак, Театральний майдан перекрили повністю, проспект Волі - частково. На місці події працюють усі відповідні структури.
Людей просять залишити територію біля ЦУМу.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів.
Відтак, Театральний майдан перекрили повністю, проспект Волі - частково. На місці події працюють усі відповідні структури.
Людей просять залишити територію біля ЦУМу.
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Коментарі 3
Так буде з кожним нахабою що рухається по пішоходному майдану.
Не переживайте лучани. Це американська кіностудія: "WARNER BROS ENTERTAINMENT INC", приїхали до Луцька знімати бойовик. 20-21 липня 2020 року, якраз знімають сцену кінофільма зі стрільбою.
ого) а говорят на Донбассе опасно)
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