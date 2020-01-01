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В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників

В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників
Вранці 21 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

В області ввели оперативний план «Заручник», - інформує пресслужба поліції Волинської області.

Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли.

Наразі територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

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Теги: заручники, поліція, ситуація, Луцьк
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Коментарі 2
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на мандані коло церкви...
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Видно у мужика сдали нервы. И это не удивительно, ведь власть стала щемить народ по всех фронтах. Кто-то покинул страну, кто-то уехал на заработки подальше от всего этого...........то ли ещё будет.....всё - впереди
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