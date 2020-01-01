В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників





В області ввели оперативний план «Заручник», - інформує пресслужба поліції Волинської області.



Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані



Наразі територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

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