В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників
Сьогодні, 10:43
Вранці 21 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.
В області ввели оперативний план «Заручник», - інформує пресслужба поліції Волинської області.
Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли.
Наразі територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В області ввели оперативний план «Заручник», - інформує пресслужба поліції Волинської області.
Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли.
Наразі територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
на мандані коло церкви...
Видно у мужика сдали нервы. И это не удивительно, ведь власть стала щемить народ по всех фронтах. Кто-то покинул страну, кто-то уехал на заработки подальше от всего этого...........то ли ещё будет.....всё - впереди
Останні новини
В автобусі в центрі Луцька – 20 заручників
Сьогодні, 10:43
Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня
Сьогодні, 10:33
Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані
Сьогодні, 10:21
У Луцьку через постріли перекрили Театральний майдан: на місці – велика кількість поліції
Сьогодні, 09:55