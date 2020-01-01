Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Сьогодні, 11:10
Через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані, де захопили автобус з заручниками, Луцьк стоїть у заторах.
Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, Театральний майдан перекрили повністю. Було чутно постріли.
Очільник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер".
Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".
Станом на 11:00 у місті перекрили низку вулиць через надзвичайну ситуацію, зокрема частину проспекту Волі, вулицю Винниченка, Паркову. У зв'язку з цим в місті утворилися довжелезні затори.
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Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, Театральний майдан перекрили повністю. Було чутно постріли.
Очільник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер".
Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".
Станом на 11:00 у місті перекрили низку вулиць через надзвичайну ситуацію, зокрема частину проспекту Волі, вулицю Винниченка, Паркову. У зв'язку з цим в місті утворилися довжелезні затори.
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