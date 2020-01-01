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Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані

Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані, де захопили автобус з заручниками, Луцьк стоїть у заторах.

Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, Театральний майдан перекрили повністю. Було чутно постріли.

Очільник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер".

Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".

Станом на 11:00 у місті перекрили низку вулиць через надзвичайну ситуацію, зокрема частину проспекту Волі, вулицю Винниченка, Паркову. У зв'язку з цим в місті утворилися довжелезні затори.
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані

Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані
Луцьк стоїть у заторах через надзвичайну ситуацію на Театральному майдані

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Теги: затори, Театральний майдан, заручники
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