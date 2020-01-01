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«Зв’язок з водієм зник після 9 ранку»: прокоментували ситуацію із захопленням автобуса у Луцьку

«Зв’язок з водієм зник після 9 ранку»: прокоментували ситуацію із захопленням автобуса у Луцьку
У вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Із водієм автобусу «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок зник після 9 години ранку.

Про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на автостанції №1.

Голова правління ПрАТ ВОПАС Інеса Корнейчук розповіла, що автобус їхав із Ковеля через Луцьк у напрямку сіл Мар'янівка і Краснилівка Горохівського району. У Луцьку на цей маршрут продали лише два квитки, однак водій ймовірно брав людей і по дорозі без квитків. З Луцька транспорт відправився о 8:20 ранку. Перевізник маршруту – Наталія Приходько. Диспетчер на Луцькій автостанції №1 сказала, що із 9:20 з водієм транспорту немає зв’язку.

«Самі не знаємо, що відбувається, з 9:20 навіть сестра до водія додзвонитися не може», – розповідає жінка, яка вирішила лишитися анонімною.

Головне фото - Волинські Новини.

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Теги: Луцьк, терорист, захоплення, автобус
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