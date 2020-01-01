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У Луцьк приїхав Арсен Аваков

У Луцьк приїхав Арсен Аваков
Через надзвичайну ситуацію із заручниками у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Інформацію про це кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost підтвердила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Попередньо зазначали, що він спілкуватиметься з журналістами.

Також повідомлялось, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.

Тож журналісти чекають на зустріч з міністром, який наразі перебуває у приміщенні ГУНП у Волинській області.

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Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Теги: Луцьк, Арсен Аваков, НП, заручники, терорист
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