У Луцьк приїхав Арсен Аваков
Сьогодні, 14:26
Через надзвичайну ситуацію із заручниками у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Інформацію про це кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost підтвердила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Попередньо зазначали, що він спілкуватиметься з журналістами.
Також повідомлялось, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
Тож журналісти чекають на зустріч з міністром, який наразі перебуває у приміщенні ГУНП у Волинській області.
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Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Інформацію про це кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost підтвердила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Попередньо зазначали, що він спілкуватиметься з журналістами.
Також повідомлялось, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
Тож журналісти чекають на зустріч з міністром, який наразі перебуває у приміщенні ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
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Коментарі 2
Поміняти на заручників і.... Має бути якась справедливость?
Поміняти на заручників і.... Має бути якась справедливость?
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