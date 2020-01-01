У Луцьк приїхав Арсен Аваков

Через надзвичайну ситуацію із заручниками у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ УкраїниІнформацію про це кореспондентупідтвердила речниця ГУНП у Волинській областіПопередньо зазначали, що він спілкуватиметься з журналістами.Також повідомлялось, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.Тож журналісти чекають на зустріч з міністром, який наразі перебуває у приміщенні ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.