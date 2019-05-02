У Луцьку повідомили про замінування автостанції. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:01
У Луцьку стало відомо про замінування автовокзалу, що на вулиці Конякіна.
Про це повідомила речниця ГУНП Ольга Бузулук.
За її словами, надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. На місце спрямували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків.
Інформацію перевіряють. Людей евакуйовують.
Станом на 15:02 інформація про замінування не підтвердилася. На місці події виявили частинку системного блоку, а не вибухівку.
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Про це повідомила речниця ГУНП Ольга Бузулук.
За її словами, надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. На місце спрямували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків.
Інформацію перевіряють. Людей евакуйовують.
Станом на 15:02 інформація про замінування не підтвердилася. На місці події виявили частинку системного блоку, а не вибухівку.
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