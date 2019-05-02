У Луцьку повідомили про замінування автостанції. ОНОВЛЕНО





Про це повідомила речниця ГУНП Ольга Бузулук.



За її словами, надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. На місце спрямували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків.



Інформацію перевіряють. Людей евакуйовують.



Станом на 15:02 інформація про замінування не підтвердилася. На місці події виявили частинку системного блоку, а не вибухівку.

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