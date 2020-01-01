У центрі Луцька пролунали вибухи

У центрі Луцька, де на Театральному майданізахопив заручників, станом на 15:20 пролунало кілька вибухів.Про це інформує кореспондентз місця події.Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети. Окрім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Раніше повідомляли, що терориста зватиПроте чоловіка насправді звати. Також відомо про примусове лікування у психіатричній лікарні.Через надзвичайну ситуацію уВін координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.