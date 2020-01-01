У центрі Луцька пролунали вибухи
Сьогодні, 15:37
У центрі Луцька, де на Театральному майдані Максим Кривош (Плохой) захопив заручників, станом на 15:20 пролунало кілька вибухів.
Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети. Окрім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Також відомо про примусове лікування у психіатричній лікарні.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
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Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети. Окрім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Також відомо про примусове лікування у психіатричній лікарні.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
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