Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував ситуацію, що склалася у Луцьку із захопленням людей у заручники на Театральному майдані.
Про це йшлося у вівторок, 21 липня, о 16:20 під час брифінгу.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи.
"У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з нею розмовляємо, переговори тривають. З його слів, люди перебувають у нормальному стані. Надіємося, зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - зауважив Аваков.
Посадовець попросив журналістів бути максимально обережними з дописами.
За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста.
"Тут працюють фахівці. Ми тут для того, щоб приймати оціночні політичні рішення", - сказав Аваков.
Окрім того, інформація про те, що Максим Кривош лікувався у психлікарні, недостовірна.
"Йдуть перемовини. Надіємося, що ситуація вирішиться нормально", - відзначив заступник голови СБУ Руслан Баранецький.
"Є порозуміння", - додав Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ також звернув увагу на те, що у терориста є смартфон, тож він може чути і бачити всі коментарі.
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Про це йшлося у вівторок, 21 липня, о 16:20 під час брифінгу.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи.
"У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з нею розмовляємо, переговори тривають. З його слів, люди перебувають у нормальному стані. Надіємося, зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - зауважив Аваков.
Посадовець попросив журналістів бути максимально обережними з дописами.
За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста.
"Тут працюють фахівці. Ми тут для того, щоб приймати оціночні політичні рішення", - сказав Аваков.
Окрім того, інформація про те, що Максим Кривош лікувався у психлікарні, недостовірна.
"Йдуть перемовини. Надіємося, що ситуація вирішиться нормально", - відзначив заступник голови СБУ Руслан Баранецький.
"Є порозуміння", - додав Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ також звернув увагу на те, що у терориста є смартфон, тож він може чути і бачити всі коментарі.
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