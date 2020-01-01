Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку

Арсен Аваков прокоментував ситуацію, що склалася у Луцьку із захопленням людей у заручники на Театральному майдані.



Про це йшлося у вівторок, 21 липня, о 16:20 під час брифінгу.



Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.



Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.



Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі



"У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з нею розмовляємо, переговори тривають. З його слів, люди перебувають у нормальному стані. Надіємося, зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - зауважив Аваков.



Посадовець попросив журналістів бути максимально обережними з дописами.



За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста.



"Тут працюють фахівці. Ми тут для того, щоб приймати оціночні політичні рішення", - сказав Аваков.



Окрім того, інформація про те, що Максим Кривош лікувався у психлікарні, недостовірна.



"Йдуть перемовини. Надіємося, що ситуація вирішиться нормально", - відзначив заступник голови СБУ Руслан Баранецький.



"Є порозуміння", - додав Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ також звернув увагу на те, що у терориста є смартфон, тож він може чути і бачити всі коментарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр внутрішніх справпрокоментував ситуацію, що склалася у Луцьку із захопленням людей у заручники на Театральному майдані.Про це йшлося у вівторок, 21 липня, о 16:20 під час брифінгу.Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Раніше повідомляли, що терориста зватиПроте чоловіка насправді зватиЧерез надзвичайну ситуацію уВін координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи "У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з нею розмовляємо, переговори тривають. З його слів, люди перебувають у нормальному стані. Надіємося, зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - зауважив Аваков.Посадовець попросив журналістів бути максимально обережними з дописами.За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста."Тут працюють фахівці. Ми тут для того, щоб приймати оціночні політичні рішення", - сказав Аваков.Окрім того, інформація про те, що Максим Кривош лікувався у психлікарні, недостовірна."Йдуть перемовини. Надіємося, що ситуація вирішиться нормально", - відзначив заступник голови СБУ"Є порозуміння", - додав Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ також звернув увагу на те, що у терориста є смартфон, тож він може чути і бачити всі коментарі.

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