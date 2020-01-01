Є поранений: заручники в Луцьку знаходяться в поганому стані, серед них – дитина та вагітна, – ЗМІ

Максим Кривош в розмові з журналістами телеканалу НТА заявив, що заручники в автобусі знаходяться в поганому стані. Серед них є поранений, вагітна жінка і дитина.



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Терорист сказав журналістам, що відпустить заручників, коли виконаються його вимоги. За його словами, «чим більше було б камер», тим швидше б його вимоги виконали.



«Заручники в поганому стані. Повний автобус, одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина», — відповів він журналістам.



Кривош додав, що «жоден г***он» з тих, кого він перерахував, не виклав відеозвернення, як він того вимагав.

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