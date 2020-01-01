Він мав спільників, – Аваков про затримання луцького терориста
Сьогодні, 22:20
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про затримання терориста, який захопив заручників у Луцьку.
"Після діалогу він вийшов з машини, віддав зброю, після того вийшли всі заручники", - повідомив Арсен Аваков на брифінгу для журналістів.
Окрім того, міністр проінформував про те, що жодної іншої вибухівки "в людних місцях", про яку казав терорист - немає.
"Був пістолет, автомат і одна граната. Все у минулому", - зазначив Арсен Аваков.
Також, зі слів Арсена Авакова, стало відомо, що Максим Кривош мав спільників.
"Він мав спільників. В Харкові декілька годин тому затримали його однодумця, з яким він мав контакти. У нього вилучили декілька одиниць зброї, патрони, вибухівку і так далі".
"Це неврівноважена людина. Він придумав свій світ в голові. Він придумав помсту цьому світу, сформулював якісь тезиси. Це людина, яка довгий час просиділа в тюрмі, у нього сформувалося своє поняття справедливості і своє поняття цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний термін", - резюмував Арсен Аваков.
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"Після діалогу він вийшов з машини, віддав зброю, після того вийшли всі заручники", - повідомив Арсен Аваков на брифінгу для журналістів.
Окрім того, міністр проінформував про те, що жодної іншої вибухівки "в людних місцях", про яку казав терорист - немає.
"Був пістолет, автомат і одна граната. Все у минулому", - зазначив Арсен Аваков.
Також, зі слів Арсена Авакова, стало відомо, що Максим Кривош мав спільників.
"Він мав спільників. В Харкові декілька годин тому затримали його однодумця, з яким він мав контакти. У нього вилучили декілька одиниць зброї, патрони, вибухівку і так далі".
"Це неврівноважена людина. Він придумав свій світ в голові. Він придумав помсту цьому світу, сформулював якісь тезиси. Це людина, яка довгий час просиділа в тюрмі, у нього сформувалося своє поняття справедливості і своє поняття цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний термін", - резюмував Арсен Аваков.
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