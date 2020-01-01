Він мав спільників, – Аваков про затримання луцького терориста

Міністр внутрішніх справрозповів про затримання терориста, який захопив заручників у Луцьку."Після діалогу він вийшов з машини, віддав зброю, після того вийшли всі заручники", - повідомив Арсен Аваков на брифінгу для журналістів.Окрім того, міністр проінформував про те, що жодної іншої вибухівки "в людних місцях", про яку казав терорист - немає."Був пістолет, автомат і одна граната. Все у минулому", - зазначив Арсен Аваков.Також, зі слів Арсена Авакова, стало відомо, що Максим Кривош мав спільників."Він мав спільників. В Харкові декілька годин тому затримали його однодумця, з яким він мав контакти. У нього вилучили декілька одиниць зброї, патрони, вибухівку і так далі"."Це неврівноважена людина. Він придумав свій світ в голові. Він придумав помсту цьому світу, сформулював якісь тезиси. Це людина, яка довгий час просиділа в тюрмі, у нього сформувалося своє поняття справедливості і своє поняття цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний термін", - резюмував Арсен Аваков.