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Він мав спільників, – Аваков про затримання луцького терориста

Він мав спільників, – Аваков про затримання луцького терориста
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про затримання терориста, який захопив заручників у Луцьку.

"Після діалогу він вийшов з машини, віддав зброю, після того вийшли всі заручники", - повідомив Арсен Аваков на брифінгу для журналістів.

Окрім того, міністр проінформував про те, що жодної іншої вибухівки "в людних місцях", про яку казав терорист - немає.

"Був пістолет, автомат і одна граната. Все у минулому", - зазначив Арсен Аваков.

Також, зі слів Арсена Авакова, стало відомо, що Максим Кривош мав спільників.

"Він мав спільників. В Харкові декілька годин тому затримали його однодумця, з яким він мав контакти. У нього вилучили декілька одиниць зброї, патрони, вибухівку і так далі".

"Це неврівноважена людина. Він придумав свій світ в голові. Він придумав помсту цьому світу, сформулював якісь тезиси. Це людина, яка довгий час просиділа в тюрмі, у нього сформувалося своє поняття справедливості і своє поняття цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний термін", - резюмував Арсен Аваков.

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Теги: Арсен Аваков, терорист, затримання, спільники, Максим Кривош
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