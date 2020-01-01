«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО
Сьогодні, 10:18
Звільнені із захопленого у Луцьку Максимом Кривошем автобусу заручники розповіли про своє перебування у полоні злочинця.
Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Так, звільнена заручниця Наталія Боса розповіла, що чоловік, який взяв пасажирів автобуса в заручники, не був жорстоким із пасажирами.
«До нас добре ставилися», - сказала жінка. На запитання про те, чи була можливість принаймні сходити у туалет жінка відповіла: «Так, він нам пропонував».
Батько однієї із заручниць Юрій Думанський розповів: «Старший син говорив з ним і дружина теж. Син запропонував йому відпустити дітей. Він каже: що ти мені там розказуєш, я сам знаю, як мені треба зробити».
Заручниця пані Руслана лише зауважила, що Максим Кривош просив пасажирів автобуса спокійно вести себе і не робити «ніяких зайвих рухів».
Після звільнення фізично усі заручники почувалися нормально, ніхто медичної допомоги не потребував.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Так, звільнена заручниця Наталія Боса розповіла, що чоловік, який взяв пасажирів автобуса в заручники, не був жорстоким із пасажирами.
«До нас добре ставилися», - сказала жінка. На запитання про те, чи була можливість принаймні сходити у туалет жінка відповіла: «Так, він нам пропонував».
Батько однієї із заручниць Юрій Думанський розповів: «Старший син говорив з ним і дружина теж. Син запропонував йому відпустити дітей. Він каже: що ти мені там розказуєш, я сам знаю, як мені треба зробити».
Заручниця пані Руслана лише зауважила, що Максим Кривош просив пасажирів автобуса спокійно вести себе і не робити «ніяких зайвих рухів».
Після звільнення фізично усі заручники почувалися нормально, ніхто медичної допомоги не потребував.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
що ми в ту клоунаду повірили
Останні новини
Волинянин загинув під завалами цегляної стіни
Сьогодні, 10:20
«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО
Сьогодні, 10:18
Дві смерті та 41 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 22 липня
Сьогодні, 09:55