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«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО

«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО
Звільнені із захопленого у Луцьку Максимом Кривошем автобусу заручники розповіли про своє перебування у полоні злочинця.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

Так, звільнена заручниця Наталія Боса розповіла, що чоловік, який взяв пасажирів автобуса в заручники, не був жорстоким із пасажирами.

«До нас добре ставилися», - сказала жінка. На запитання про те, чи була можливість принаймні сходити у туалет жінка відповіла: «Так, він нам пропонував».

Батько однієї із заручниць Юрій Думанський розповів: «Старший син говорив з ним і дружина теж. Син запропонував йому відпустити дітей. Він каже: що ти мені там розказуєш, я сам знаю, як мені треба зробити».

Заручниця пані Руслана лише зауважила, що Максим Кривош просив пасажирів автобуса спокійно вести себе і не робити «ніяких зайвих рухів».

Після звільнення фізично усі заручники почувалися нормально, ніхто медичної допомоги не потребував.



Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.


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Теги: Максим Кривош, Луцьк, заручники, терорист
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Коментарі 1
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що ми в ту клоунаду повірили
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