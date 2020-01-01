«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО

Звільнені із захопленого у Луцькуавтобусу заручники розповіли про своє перебування у полоні злочинця.Про це йдеться у сюжеті журналістаТак, звільнена заручницярозповіла, що чоловік, який взяв пасажирів автобуса в заручники, не був жорстоким із пасажирами.«До нас добре ставилися», - сказала жінка. На запитання про те, чи була можливість принаймні сходити у туалет жінка відповіла: «Так, він нам пропонував».Батько однієї із заручницьрозповів: «Старший син говорив з ним і дружина теж. Син запропонував йому відпустити дітей. Він каже: що ти мені там розказуєш, я сам знаю, як мені треба зробити».Заручниця пані Руслана лише зауважила, що Максим Кривош просив пасажирів автобуса спокійно вести себе і не робити «ніяких зайвих рухів».Після звільнення фізично усі заручники почувалися нормально, ніхто медичної допомоги не потребував.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.