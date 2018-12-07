У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Луцьку на вулиці Конякіна трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Mitsubishi і Renault.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.
Автопригода сталась сьогодні, 22 липня.
Як видно з фото, автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працюють поліцейські, які з'ясовують усі деталі аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.
Автопригода сталась сьогодні, 22 липня.
Як видно з фото, автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працюють поліцейські, які з'ясовують усі деталі аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Рено- г.мно а не машина.
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