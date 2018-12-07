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У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО

У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Mitsubishi і Renault.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.

Автопригода сталась сьогодні, 22 липня.

Як видно з фото, автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працюють поліцейські, які з'ясовують усі деталі аварії.
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Конякіна
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