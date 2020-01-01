У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей
Сьогодні, 16:50
Релігійній громаді євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія» надали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організації на вулиці Балакриєва.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що на сьогодні ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організації, знаходиться земля у комунальній власності територіальної громади. Йдеться про 0,50 га площі.
Депутат Ігор Поліщук пояснив, що землю виділяють під будівництво дитячих будинків сімейного типу. Таких на Волині уже є 10 і вони успішно функціонують в області.
«Ми спілкуємося з цією фундацією. На цій ділянці вже є в проекті в Луцьку 4 будинки сімейного типу. Буде доречно і правильно, якщо Луцьк долучиться до цієї доброї справи, і чимало дітей, що позбавленні батьківського піклування, сироти. Отримають опіку, піклування, житло», - сказав Поліщук.
Попередньо, будинки здадуть вже у 2021 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що на сьогодні ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організації, знаходиться земля у комунальній власності територіальної громади. Йдеться про 0,50 га площі.
Депутат Ігор Поліщук пояснив, що землю виділяють під будівництво дитячих будинків сімейного типу. Таких на Волині уже є 10 і вони успішно функціонують в області.
«Ми спілкуємося з цією фундацією. На цій ділянці вже є в проекті в Луцьку 4 будинки сімейного типу. Буде доречно і правильно, якщо Луцьк долучиться до цієї доброї справи, і чимало дітей, що позбавленні батьківського піклування, сироти. Отримають опіку, піклування, житло», - сказав Поліщук.
Попередньо, будинки здадуть вже у 2021 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
Сьогодні, 17:00
У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей
Сьогодні, 16:50
Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО
Сьогодні, 16:33