У Луцьку розшукують чоловіка, який 16 днів тому пішов з дому і не повернувся

Демка Ігоря Костянтиновича 30.07.1960 року народження, жителя обласного центру.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.



Зазначили, що Ігор Демко зник 07.07.2020 в районі вулиці Дубнівської, наразі його місцезнаходження – невідоме. Імовірно може перебувати в районі вокзалу, біля мосту на Пермоги, проспект Грушевського.



Усі, кому відома будь-яка інформація, просять повідомити за номерами: 0502328240, 0633222611, 0505332482.





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