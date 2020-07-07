У Луцьку розшукують чоловіка, який 16 днів тому пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 15:38
У Луцьку розшукують Демка Ігоря Костянтиновича 30.07.1960 року народження, жителя обласного центру.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Зазначили, що Ігор Демко зник 07.07.2020 в районі вулиці Дубнівської, наразі його місцезнаходження – невідоме. Імовірно може перебувати в районі вокзалу, біля мосту на Пермоги, проспект Грушевського.
Усі, кому відома будь-яка інформація, просять повідомити за номерами: 0502328240, 0633222611, 0505332482.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Зазначили, що Ігор Демко зник 07.07.2020 в районі вулиці Дубнівської, наразі його місцезнаходження – невідоме. Імовірно може перебувати в районі вокзалу, біля мосту на Пермоги, проспект Грушевського.
Усі, кому відома будь-яка інформація, просять повідомити за номерами: 0502328240, 0633222611, 0505332482.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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