Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту: він пообіцяв «продовження перформансу»

Терористу(Плохому), який захопив у Луцьку автобус «Краснилівка – Берестечко» з 13 пасажирами, обрали міру запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів – до 18 вересня включно.Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 23 липня.Головував на засіданні суддя. Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.Слідчийклопотав у суді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.За словами слідчого, уродженець смт Гай Оренбузької області Максим Кривош, озброївшись автоматом, револьвером, ручними гранатами, захопив автобус і наказав водію їхати на Театральний майдан.«Він здійснював хаотичні постріли, застосував гранату ргд-5, яка буда виуинута в сторону правоохоронців. Лише після розмови з поезидентом кривош відпустив перших трьох заручників», - нагадав він. Допитуваний як підозрюваний Кривош відмовився давати покази. Нині не встановлені місця зберігання зброї чи вибухівки терористом чи його спільниками, каже Іван Ляшук. Йому загрожує від 3 до 15 років або довічне.За словами слідчого, Кривош може переховуватися від слідства, знищити докази, впливати на свідків. Тому попросив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Його позицію підтримав і прокурор.Натомість адвокат Кривошазауважив, що ризики, на які вказує слідчий, є суб’єктивними і надуманими. «Ці припущення є досить явними, бо, з пояснегь мого підзахисного, кожна дія була попередувальною. Він максимально зробив все можливе, щоб попередити при тих методах, щоб його почули. Навіть до того, що він попереджував людей про намір стріляти і просив закрити вуха», - сказав він.Адвокат наголосив, що в жодних показах потерпілих немає звинувачення у бік Кривоша. «Підзахисний після розмови з президентом попередив, що лишає зброю на передньому сидінні, попросив у людей вибачення і вийшов», - сказав адвокат.Зрештою після перебування у нарадчій кімнаті суддяозвучив рішення щодо обрання міри запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів без можливості внести заставу.«Продовження перформансу «антисистема буде скоро», – відреагував на ухвалу суду Кривош. Його адвокат пояснив, що апеляції не буде, оскільки його підзахисний проти.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.