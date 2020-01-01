Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту: він пообіцяв «продовження перформансу»
Сьогодні, 16:38
Терористу Максиму Кривошу (Плохому), який захопив у Луцьку автобус «Краснилівка – Берестечко» з 13 пасажирами, обрали міру запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів – до 18 вересня включно.
Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 23 липня.
Головував на засіданні суддя Андрій Сівчук. Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Слідчий Іван Ляшук клопотав у суді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.
За словами слідчого, уродженець смт Гай Оренбузької області Максим Кривош, озброївшись автоматом, револьвером, ручними гранатами, захопив автобус і наказав водію їхати на Театральний майдан.
«Він здійснював хаотичні постріли, застосував гранату ргд-5, яка буда виуинута в сторону правоохоронців. Лише після розмови з поезидентом кривош відпустив перших трьох заручників», - нагадав він. Допитуваний як підозрюваний Кривош відмовився давати покази. Нині не встановлені місця зберігання зброї чи вибухівки терористом чи його спільниками, каже Іван Ляшук. Йому загрожує від 3 до 15 років або довічне.
За словами слідчого, Кривош може переховуватися від слідства, знищити докази, впливати на свідків. Тому попросив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Його позицію підтримав і прокурор.
Натомість адвокат Кривоша Сергій Тиможинський зауважив, що ризики, на які вказує слідчий, є суб’єктивними і надуманими. «Ці припущення є досить явними, бо, з пояснегь мого підзахисного, кожна дія була попередувальною. Він максимально зробив все можливе, щоб попередити при тих методах, щоб його почули. Навіть до того, що він попереджував людей про намір стріляти і просив закрити вуха», - сказав він.
Адвокат наголосив, що в жодних показах потерпілих немає звинувачення у бік Кривоша. «Підзахисний після розмови з президентом попередив, що лишає зброю на передньому сидінні, попросив у людей вибачення і вийшов», - сказав адвокат.
Зрештою після перебування у нарадчій кімнаті суддя Андрій Сівчук озвучив рішення щодо обрання міри запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів без можливості внести заставу.
«Продовження перформансу «антисистема буде скоро», – відреагував на ухвалу суду Кривош. Його адвокат пояснив, що апеляції не буде, оскільки його підзахисний проти.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 23 липня.
Головував на засіданні суддя Андрій Сівчук. Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Слідчий Іван Ляшук клопотав у суді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.
За словами слідчого, уродженець смт Гай Оренбузької області Максим Кривош, озброївшись автоматом, револьвером, ручними гранатами, захопив автобус і наказав водію їхати на Театральний майдан.
«Він здійснював хаотичні постріли, застосував гранату ргд-5, яка буда виуинута в сторону правоохоронців. Лише після розмови з поезидентом кривош відпустив перших трьох заручників», - нагадав він. Допитуваний як підозрюваний Кривош відмовився давати покази. Нині не встановлені місця зберігання зброї чи вибухівки терористом чи його спільниками, каже Іван Ляшук. Йому загрожує від 3 до 15 років або довічне.
За словами слідчого, Кривош може переховуватися від слідства, знищити докази, впливати на свідків. Тому попросив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Його позицію підтримав і прокурор.
Натомість адвокат Кривоша Сергій Тиможинський зауважив, що ризики, на які вказує слідчий, є суб’єктивними і надуманими. «Ці припущення є досить явними, бо, з пояснегь мого підзахисного, кожна дія була попередувальною. Він максимально зробив все можливе, щоб попередити при тих методах, щоб його почули. Навіть до того, що він попереджував людей про намір стріляти і просив закрити вуха», - сказав він.
Адвокат наголосив, що в жодних показах потерпілих немає звинувачення у бік Кривоша. «Підзахисний після розмови з президентом попередив, що лишає зброю на передньому сидінні, попросив у людей вибачення і вийшов», - сказав адвокат.
Зрештою після перебування у нарадчій кімнаті суддя Андрій Сівчук озвучив рішення щодо обрання міри запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів без можливості внести заставу.
«Продовження перформансу «антисистема буде скоро», – відреагував на ухвалу суду Кривош. Його адвокат пояснив, що апеляції не буде, оскільки його підзахисний проти.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
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Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту: він пообіцяв «продовження перформансу»
Сьогодні, 16:38