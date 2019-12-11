На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Учасники аварії Chevrolet Cruze та Renault Duster зіткнулися на проспекті Соборності сьогодні, 24 липня, після 18 години.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці події працюють правоохоронці, які з'ясують обставини аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Учасники аварії Chevrolet Cruze та Renault Duster зіткнулися на проспекті Соборності сьогодні, 24 липня, після 18 години.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці події працюють правоохоронці, які з'ясують обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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