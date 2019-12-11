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На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО

На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Учасники аварії Chevrolet Cruze та Renault Duster зіткнулися на проспекті Соборності сьогодні, 24 липня, після 18 години.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясують обставини аварії.

На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Соборності
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