На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Учасники аварії Chevrolet Cruze та Renault Duster зіткнулися на проспекті Соборності сьогодні, 24 липня, після 18 години.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.



На місці події працюють правоохоронці, які з'ясують обставини аварії.





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