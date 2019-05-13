У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія трапилась орієнтовно о 21:25 у суботу, 25 липня.



Обидві машини зазнали пошкоджень передніх частин. Потерпілих внаслідок ДТП немає.



На місці автопригоди працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського зіткнулись Ford та Chevrolet.Про цеповідомили очевидці.Аварія трапилась орієнтовно о 21:25 у суботу, 25 липня.Обидві машини зазнали пошкоджень передніх частин. Потерпілих внаслідок ДТП немає.На місці автопригоди працює поліція.

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