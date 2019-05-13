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У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО

У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського зіткнулись Ford та Chevrolet.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась орієнтовно о 21:25 у суботу, 25 липня.

Обидві машини зазнали пошкоджень передніх частин. Потерпілих внаслідок ДТП немає.

На місці автопригоди працює поліція.

У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО
У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО

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Теги: Грушевського, аварія, поліція
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