У Луцьку – аварія за участі двох легковиків. ФОТО
Сьогодні, 21:40
У Луцьку на проспекті Грушевського зіткнулись Ford та Chevrolet.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась орієнтовно о 21:25 у суботу, 25 липня.
Обидві машини зазнали пошкоджень передніх частин. Потерпілих внаслідок ДТП немає.
На місці автопригоди працює поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась орієнтовно о 21:25 у суботу, 25 липня.
Обидві машини зазнали пошкоджень передніх частин. Потерпілих внаслідок ДТП немає.
На місці автопригоди працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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