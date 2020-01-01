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На Волині на програму протидії тероризму хочуть виділити 2 мільйони гривень

На Волині на програму протидії тероризму хочуть виділити 2 мільйони гривень
На розгляд сесії Волинської обласної ради подали проект рішення, що стосується внесення змін до обласної програми протидії тероризму на 2019-2020 роки.

Відповідний проект опублікували на сайті Волиньради.

Зокрема, в документі йдеться про те, що на придбання засобів відображення інформації та комп`ютерної техніки для забезпечення належної роботи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області (монітори, телевізори, відеопанелі, інтерактивні дошки, відеорозгалужувачі, перемикачі, перетворювачі відеосигналів, відеокабелі, кабелі, роз’єми для відеокабелів, пристрої для обробки відеопотоків, маршрутизатори, комутатори, модеми, кабелі для прокладання комп’ютерних мереж, пачкорди, мережні розетки, роз’єми, інше обладнання та матеріали для визначеної мети) хочуть виділити 500 тисяч у поточному році.

Окрім того, ще 1,5 мільйона пропонують спрямувати на придбання засобів фото-, відеофіксації, відображення та накопичення інформації, комп`ютерної техніки та засобів зв’язку для забезпечення належної роботи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області (комп’ютери, принтери, багатофункціональні пристрої, накопичувачі інформації, блоки безперебійного живлення, інтерфейсні кабелі, телефонні та факсимільні апарати, відеокамери, фотоапарати, інше обладнання та матеріали для визначеної мети), придбання автотранспортних засобів, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, оптичних пристроїв, спеціального тактичного спорядження та амуніції.

Результатом повинно стати створення оптимальних умов для належної організації та проведення антитерористичних заходів на території Волинської області.

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Теги: тероризм, протидія, Волиньрада
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