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У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО

У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО
У Луцьку влаштували щорічну акцію безкоштовного тестування на гепатити С і В та ВІЛ, яку традиційно проводять 28 липня до всесвітнього Дня боротьби із гепатитами.

Завідувач відділу промоції здорового способу життя ВОЦГЗ Сергій Левчук розповів, що гасло заходу «Знайди мільйон» дуже актуальне, адже виявляють хворобу дуже мало, а насправді ситуація гірша, як наслідок - рак чи цероз печінки, які вже не лікуються.

«На цій акції ми пояснюємо людям, що таке гепатити, як ними можна заразитися. Особливо звертаємо увагу на гепатити В і C, які є агресивними і підступними», - каже Сергій Левчук.

Намет, де працюють двоє медиків, які роблять експрес-тести, стоїть на Театральному майдані із 11:30 ранку. Буквально за декілька хвилин зібралася черга із охочих перевіритися.

Людям роблять невеликий прокол стерильною голочкою, капають кров на тест і за 10 хвилин вони отримують результати.

«Як тест на вагітність», - жартують медики: «якщо проявиться дві смужки, то результат позитивний і ми відразу рекомендуємо людям звертатися до своїх сімейних лікарів».

Довідково:

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатит B і C — два основних типи з п’яти різних інфекцій гепатиту — є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. Близько 325 млн людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.

Шляхи передавання гепатиту B:
* від матері до дитини під час народження;
* незахищені статеві контакти;
* небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов’язані з контактом з кров’ю (татуювання, пірсинг тощо);
* використання нестерильного ін’єкційного інструментарію при вживанні наркотиків.

У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО
У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО
У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО
У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО

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Теги: Луцьк, Театральний майдан, тестування
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