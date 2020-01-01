У Луцьку безкоштовно тестують на гепатити і ВІЛ. ФОТО

У Луцьку влаштували щорічну акцію безкоштовного тестування на гепатити С і В та ВІЛ, яку традиційно проводять 28 липня до всесвітнього Дня боротьби із гепатитами.Завідувач відділу промоції здорового способу життя ВОЦГЗрозповів, що гасло заходу «Знайди мільйон» дуже актуальне, адже виявляють хворобу дуже мало, а насправді ситуація гірша, як наслідок - рак чи цероз печінки, які вже не лікуються.«На цій акції ми пояснюємо людям, що таке гепатити, як ними можна заразитися. Особливо звертаємо увагу на гепатити В і C, які є агресивними і підступними», - каже Сергій Левчук.Намет, де працюють двоє медиків, які роблять експрес-тести, стоїть на Театральному майдані із 11:30 ранку. Буквально за декілька хвилин зібралася черга із охочих перевіритися.Людям роблять невеликий прокол стерильною голочкою, капають кров на тест і за 10 хвилин вони отримують результати.«Як тест на вагітність», - жартують медики: «якщо проявиться дві смужки, то результат позитивний і ми відразу рекомендуємо людям звертатися до своїх сімейних лікарів».Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатит B і C — два основних типи з п’яти різних інфекцій гепатиту — є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. Близько 325 млн людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.Шляхи передавання гепатиту B:* від матері до дитини під час народження;* незахищені статеві контакти;* небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов’язані з контактом з кров’ю (татуювання, пірсинг тощо);* використання нестерильного ін’єкційного інструментарію при вживанні наркотиків.