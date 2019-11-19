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Коли у Луцькому НТУ обиратимуть нового ректора

Коли у Луцькому НТУ обиратимуть нового ректора
Восени відбудеться конкурс на заміщення посади ректора Луцького національного технічного університету.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України від 27 липня.

Згідно з цим документом, вибори ректора Луцького національного технічного університету відбудуться 22 жовтня 2020 року.

Від 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук.

До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.


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Теги: ЛНУ, вибори ректора, восени
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