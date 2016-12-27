вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині закриють виховну колонію

На Волині закриють виховну колонію
Державну установу "Ковельська виховна колонія" оптимізують шляхом консервації.

Про це йдеться у відповіді депутатам Ковельської міськради від міністерства юстиції.

Відповідь міністерства оприлюднила секретар Ковельської міськради Віра Федосюк.

"Отримали відповідь від міністерства юстиції на звернення депутатів Ковельської міської ради щодо недопущення закриття ДУ “Ковельська виховна колонія”. Прошу до ознайомлення", - йдеться у дописі Віри Федосюк.
На Волині закриють виховну колонію

Як відомо, раніше депутати Ковельської міської ради висловилися проти закриття виховної колонії у Ковелі, ухваливши звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України, народних депутатів України, голови Волинської обласної державної адміністрації, голови Волинської обласної ради, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відтак, у відповіді міністерства юстиції йдеться, що пропозицію ковельських депутатів розглянули на засіданні комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань. Враховуючи техніко-економічно обґрунтування, комісія прийняла рішення про необхідність закриття виховної колонії у Ковелі.

"Наказом Міністерства юстиції України від 13 липня 2020 року №2398/5 «Про оптимізацію діяльності установ виконання покарань» державну установу «Ковельська виховна колонія» оптимізовано шляхом консервації, - йдеться у відповіді міністерства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, закриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині закриють виховну колонію
Сьогодні, 21:17
У Луцьку перепоховали останки євреїв. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Під час карантину заклади освіти Волині зекономили майже 6 мільйонів: на що їх витратять
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії
29 червень, 12:00
Волинську газету можуть і не закрити Волинську газету можуть і не закрити
27 грудень, 2016, 15:00
На Волині перестала виходити ще одна газета На Волині перестала виходити ще одна газета
26 грудень, 2016, 19:23
У Ковельському районі в розпал навчального року закрили школу У Ковельському районі в розпал навчального року закрили школу
03 жовтень, 2016, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині закриють виховну колонію
Сьогодні, 21:17
 0
У Луцьку перепоховали останки євреїв. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Під час карантину заклади освіти Волині зекономили майже 6 мільйонів: на що їх витратять
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8