На Волині закриють виховну колонію

Державну установу "Ковельська виховна колонія" оптимізують шляхом консервації.Про це йдеться у відповіді депутатам Ковельської міськради від міністерства юстиції.Відповідь міністерства оприлюднила секретар Ковельської міськради Віра Федосюк."Отримали відповідь від міністерства юстиції на звернення депутатів Ковельської міської ради щодо недопущення закриття ДУ “Ковельська виховна колонія”. Прошу до ознайомлення", - йдеться у дописі Віри Федосюк.Як відомо, раніше депутати Ковельської міської ради висловилися проти закриття виховної колонії у Ковелі, ухваливши звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України, народних депутатів України, голови Волинської обласної державної адміністрації, голови Волинської обласної ради, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Відтак, у відповіді міністерства юстиції йдеться, що пропозицію ковельських депутатів розглянули на засіданні комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань. Враховуючи техніко-економічно обґрунтування, комісія прийняла рішення про необхідність закриття виховної колонії у Ковелі."Наказом Міністерства юстиції України від 13 липня 2020 року №2398/5 «Про оптимізацію діяльності установ виконання покарань» державну установу «Ковельська виховна колонія» оптимізовано шляхом консервації, - йдеться у відповіді міністерства.