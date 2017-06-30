У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 17:18
У Горохівському районі і в самому місті Горохів вирувала негода. Почалась сильна гроза зі шквальними поривами вітру, внаслідок чого утворились величезні калюжі, а деякі дерева повалились на дороги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.
Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.
ОНОВЛЕНО
У спільноті "Підслухано Горохів" користувач Андрій Гаврилюк опублікував фотографії, на яких видно, як буря поламала та повалила дерева у парку.
"Парк після бурі... Будьте обережні!", - написав чоловік.
У коментарях до допису користувачі діляться світлинами наслідків сильної грози у Горохові. Вікторія Демченко показала фото, як біля автостанції внаслідок шквального вітру дерево розкололося на декілька частин та одна його половина впала на автомобіль.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.
Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.
ОНОВЛЕНО
У спільноті "Підслухано Горохів" користувач Андрій Гаврилюк опублікував фотографії, на яких видно, як буря поламала та повалила дерева у парку.
"Парк після бурі... Будьте обережні!", - написав чоловік.
У коментарях до допису користувачі діляться світлинами наслідків сильної грози у Горохові. Вікторія Демченко показала фото, як біля автостанції внаслідок шквального вітру дерево розкололося на декілька частин та одна його половина впала на автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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