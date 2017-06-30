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У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО

У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Горохівському районі і в самому місті Горохів вирувала негода. Почалась сильна гроза зі шквальними поривами вітру, внаслідок чого утворились величезні калюжі, а деякі дерева повалились на дороги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.

Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.

Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.

У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО


ОНОВЛЕНО

У спільноті "Підслухано Горохів" користувач Андрій Гаврилюк опублікував фотографії, на яких видно, як буря поламала та повалила дерева у парку.

"Парк після бурі... Будьте обережні!", - написав чоловік.

Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк
Андрій Гаврилюк


У коментарях до допису користувачі діляться світлинами наслідків сильної грози у Горохові. Вікторія Демченко показала фото, як біля автостанції внаслідок шквального вітру дерево розкололося на декілька частин та одна його половина впала на автомобіль.

Вікторія Демченко. Автостанція
Вікторія Демченко. Автостанція
Boris Tarasiuk
Boris Tarasiuk
Алла Пушкарська
Алла Пушкарська
Оксана Кондратюк
Оксана Кондратюк
Оксана Кондратюк
Оксана Кондратюк

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Теги: негода, Горохів
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