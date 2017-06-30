У Горохівському районі вирувала негода. ОНОВЛЕНО. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.



Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.



Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.







ОНОВЛЕНО



У спільноті Андрій Гаврилюк опублікував фотографії, на яких видно, як буря поламала та повалила дерева у парку.



"Парк після бурі... Будьте обережні!", - написав чоловік.



Андрій Гаврилюк Андрій Гаврилюк Андрій Гаврилюк Андрій Гаврилюк



У коментарях до допису користувачі діляться світлинами наслідків сильної грози у Горохові. Вікторія Демченко показала фото, як біля автостанції внаслідок шквального вітру дерево розкололося на декілька частин та одна його половина впала на автомобіль.



Вікторія Демченко. Автостанція Boris Tarasiuk Алла Пушкарська Оксана Кондратюк Оксана Кондратюк

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