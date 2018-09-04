У Луцьку змінили маршрути №9 та №26

У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування.Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.У зв'язку із зверненням перевізників автобусних маршрутів № 9 та № 26, на підставі погодження Волинської обласної державної адміністрації і враховуючи звернення адміністрації ТЦ «Епіцентр», у місті внесли зміни у схему руху двох маршрутів.Зокрема, маршрут № 26 продовжили до вулиці Окружної (ТЦ «Епіцентр»). Також внесли зміни до схеми руху маршруту №9, організувавши доїзд до села Рованці (Свято-Пантелеймонівський храм) та Нового ринку на вулиці Окружній.