У Луцьку змінили маршрути №9 та №26
Сьогодні, 10:29
У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування.
Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв'язку із зверненням перевізників автобусних маршрутів № 9 та № 26, на підставі погодження Волинської обласної державної адміністрації і враховуючи звернення адміністрації ТЦ «Епіцентр», у місті внесли зміни у схему руху двох маршрутів.
Зокрема, маршрут № 26 продовжили до вулиці Окружної (ТЦ «Епіцентр»). Також внесли зміни до схеми руху маршруту №9, організувавши доїзд до села Рованці (Свято-Пантелеймонівський храм) та Нового ринку на вулиці Окружній.
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Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв'язку із зверненням перевізників автобусних маршрутів № 9 та № 26, на підставі погодження Волинської обласної державної адміністрації і враховуючи звернення адміністрації ТЦ «Епіцентр», у місті внесли зміни у схему руху двох маршрутів.
Зокрема, маршрут № 26 продовжили до вулиці Окружної (ТЦ «Епіцентр»). Також внесли зміни до схеми руху маршруту №9, організувавши доїзд до села Рованці (Свято-Пантелеймонівський храм) та Нового ринку на вулиці Окружній.
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