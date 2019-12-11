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На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО

На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО
На полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу розпочалися та тривають роботи із знищення шкідливої рослини – дикорослої коноплі.

Про це повідомляють на сайті заводу.

До роботи залучили всю необхідну сільськогосподарську техніку. Хід робіт зі знищення наркотичної рослини проінспектували працівники поліції та журналісти.

«Це самосіюча дикоросла наркотична рослина, яка на даний момент не можна використовувати для виготовлення наркотичних препаратів. Однак, відповідно до взятих на себе зобов’язань ми активно її знищуємо. Роботи триватимуть до повного знищення самосіву», – розповідає інженер з охорони навколишнього середовища Гнідавського цукрового заводу Анатолій Франчак.

На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО
На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО
На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО
На території Гнідавського цукрового заводу знищують коноплю. ФОТО

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Теги: конопля, Гнідавський завод
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