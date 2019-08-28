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Звільнився директор «Луцькспецкомунтрансу»

Звільнився директор «Луцькспецкомунтрансу»
Директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерія Кузьмича звільнили з посади 27 липня.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Відомо, що очільник комунального підприємства звільнився за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

Тимчасово виконувачем обов’язків директора з 28 липня став начальник відділу сміттєсортувальної станції цього підприємства Сергій Андрієвський. Він буде т.в.о, поки не оберуть директора підприємства на конкурсній основі.

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Теги: Валерій Кузьмич, Луцькспецкомунтранс
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