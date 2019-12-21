Досвід Тернополя: нардеп з Волині формує стратегію розвитку міст

Командаразом із кандидатами на посади міських голів Нововолинська і Володимира —та— зустрілися сьогодні в окрузі із заступником міського голови Тернополя, у минулому заступником Луцького міського головиПід час зустрічі вони обговорили, зокрема, структурні питання, які важливо врегулювати особливо у перші сто днів роботи нового керманича міста. У випадку перемоги кандидатів від команди парламентаря, вони сконцентрують свою увагу на побудові так би мовити “фундаменту” для подальшої роботи міської ради.«Владислав Стемковський – уродженець Володимира-Волинського, людина, яка протягом 14 років працювала заступником Луцького міського голови і вже упродовж останніх 10 років працює заступником міського голови Тернополя, людина, яка курує сферу інфраструктури цілого міста, а ще є керівником Асоціації сітіменеджерів нашої країни», - розповів нардеп у відео, яке він опублікував на своїй сторінці у соцмережі.Він пояснив, що саме через це члени його команди звернулися за порадами саме до Стемковського.Владислав розповів, що у Володимирі проживає його батько, тому доля цього міста йому особисто не є байдужою. А Володимир і Нововолинськ – міста, що знаходяться поруч, і хоч далеко не є братами, бо дуже різні, зате обидва потребують додаткового імпульсу для розвитку.«Потенціал для розвитку у них просто фантастичний. Потенціал - у населенні, територіях, людях, які хочуть змін, - наголосив Стемковський та додав, що зараз консультує кандидатів у міські голови цих міст в багатьох практичних аспектах. – Адже дуже важливо, не давати виборцям захмарних обіцянок, які ніколи не зможе кандидат виконати. Одна справа перемогти на виборах, зовсім інша – не розчарувати людей, які будуть за тебе голосувати. Це важливо і для самих кандидатів, адже ви будете спокійними, що нікого не обманули та виконали свої обіцянки. І, якби це не прагматично звучало, – ввійти в історію, як міські голови, що дійсно працювали для міста», - сказав він.Народний депутат Ігор Гузь зауважив, що під час зустрічі вдалося окреслили для кандидатів два блоки роботи.Перший – це стратегічне питання розвитку для Володимира та Нововолинська на 2020-2030 рр. Другий – це основні напрямки роботи протягом перших ста днів.«Саме перші три місяці є основними, адже вони закладають фундамент для подальшої роботи міської ради. У 2006 році на виборах у Луцьку переміг Богдан Шиба. Ми теж працювали за принципом ста днів. Адже саме тоді у людини, яка приходить до влади, є свіже бачення ситуацій, немає в очах рутини, яка заполонить очі і все навколо починає влаштовувати так, як воно є. Тому саме за цей час треба закласти ті основи, за якими і доведеться працювати наступні 5 років»,- пояснив Стемковський.Ігор Гузь зауважив, що під час зустрічі, окрім вищезазначеного, обговорили й питання медицини, інфраструктурні проєкти та інше. Відтак, Влад Стемковський погодився і надалі консультувати команду нардепа у багатьох питаннях, які будуть важливими для розвитку обох міст.«Ми не боїмося сказати, що готові вчитися. Ми готові переймати хороший досвід Тернополя, Мукачева, Львова, Києва чи менших міст або з-за кордону. Адже цей процес, процес навчання та особистого розвитку - він має тривати постійно», - підсумував парламентар.