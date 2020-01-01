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Як Максим Кривош прокоментував версію про гроші для пасажирів автобуса

Як Максим Кривош прокоментував версію про гроші для пасажирів автобуса
Нещодавно у засобах масової інформації з’явилася версія про те, що Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус «Краснилівка – Берестечко» у центрі Луцька, перед тим, як здатися, нібито роздав заручникам гроші.

Пасажири ж розповіли, що купюри були, утім – сувенірні.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost адвокат Максима Кривоша Сергій Тиможинський розповів, що мав розмову на цю тему зі своїм підзахисним. Той, мовляв, підтвердив наявність у нього в той день купюр і те, що пропонував їх декому із присутніх в автобусі, але запевнив, що купюри були сувенірними.

До слова, на запитання про те, на яких умовах здійснює захист, Сергій Тиможинський відповів, що сам Максим Кривош не оплачує його адвокатські послуги. Натомість правові послуги, які надає Тиможинський, оплачує держава, оскільки захист адвокат здійснює за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

Головне зображення – «Суспільного. Волинь»

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Теги: Максим Кривош, Луцьк, автобус, захоплення, заручники, Берестечко, Краснилівка
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