Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення

Начальник слідчого відділу управління Служби безпеки України у Волинській областірозповів про ситуацію із даруванням «грошей» заручникамПро це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.За словами Олександра Хитрика, жоден із заручників терориста не підтвердив, що Кривош пропонував їм грошову компенсацію за вчинене. Натомість під час огляду місця події вилучили сувенірні банкноти - долари, євро та гривні.«Захисту Кривоша було достеменно про це відомо», - сказав він.Потерпілі розповіли також, що Максим Кривош нікому, окрім водія, сувенірні гроші не давав.«Це було зроблено перед завершенням захоплення заручників. Він через одну з потрепілих передав пачку сувенірних коштів і сказав напів жартома «передайте водію у якості плати за перевезення», - повідомив Хитрик.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу –