Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення
Сьогодні, 12:39
Начальник слідчого відділу управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик розповів про ситуацію із даруванням «грошей» заручникам Максимом Кривошем.
Про це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.
За словами Олександра Хитрика, жоден із заручників терориста не підтвердив, що Кривош пропонував їм грошову компенсацію за вчинене. Натомість під час огляду місця події вилучили сувенірні банкноти - долари, євро та гривні.
«Захисту Кривоша було достеменно про це відомо», - сказав він.
Потерпілі розповіли також, що Максим Кривош нікому, окрім водія, сувенірні гроші не давав.
«Це було зроблено перед завершенням захоплення заручників. Він через одну з потрепілих передав пачку сувенірних коштів і сказав напів жартома «передайте водію у якості плати за перевезення», - повідомив Хитрик.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.
За словами Олександра Хитрика, жоден із заручників терориста не підтвердив, що Кривош пропонував їм грошову компенсацію за вчинене. Натомість під час огляду місця події вилучили сувенірні банкноти - долари, євро та гривні.
«Захисту Кривоша було достеменно про це відомо», - сказав він.
Потерпілі розповіли також, що Максим Кривош нікому, окрім водія, сувенірні гроші не давав.
«Це було зроблено перед завершенням захоплення заручників. Він через одну з потрепілих передав пачку сувенірних коштів і сказав напів жартома «передайте водію у якості плати за перевезення», - повідомив Хитрик.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Коментарі 2
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