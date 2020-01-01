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Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення

Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення
Начальник слідчого відділу управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик розповів про ситуацію із даруванням «грошей» заручникам Максимом Кривошем.

Про це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.

За словами Олександра Хитрика, жоден із заручників терориста не підтвердив, що Кривош пропонував їм грошову компенсацію за вчинене. Натомість під час огляду місця події вилучили сувенірні банкноти - долари, євро та гривні.

«Захисту Кривоша було достеменно про це відомо», - сказав він.

Потерпілі розповіли також, що Максим Кривош нікому, окрім водія, сувенірні гроші не давав.

«Це було зроблено перед завершенням захоплення заручників. Він через одну з потрепілих передав пачку сувенірних коштів і сказав напів жартома «передайте водію у якості плати за перевезення», - повідомив Хитрик.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення
Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення
Після теракту Кривош пропонував водію «липові» гроші за перевезення




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Теги: терорист, заручники, Луцьк, слідство
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Коментарі 2
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Фейкові гроші, фейковий терорист, фейкова війна, фейкова країна..
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Липові гроші, липовий терорист, липова війна, липова країна..
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