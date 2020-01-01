Одне авто влетіло у ворота кладовища, інше – перекинулось: на волинській трасі сталась аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Аварія трапилась орієнтовно в обідню пору 31 липня. За інформацією свідків, внаслідок автопригоди Mercedes злетів з дороги і перекинувся на дах. А Nissan білого кольору влетів у ворота кладовища і заїхав на могилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.



На місці автопригоди працюють дві "швидких" і поліція, яка з'ясовує усі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Згорани Любомльського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі Mercedes і Nissan.Про цеповідомили очевидці аварії.Аварія трапилась орієнтовно в обідню пору 31 липня. За інформацією свідків, внаслідок автопригоди Mercedes злетів з дороги і перекинувся на дах. А Nissan білого кольору влетів у ворота кладовища і заїхав на могилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.На місці автопригоди працюють дві "швидких" і поліція, яка з'ясовує усі обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію