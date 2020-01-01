Одне авто влетіло у ворота кладовища, інше – перекинулось: на волинській трасі сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У селі Згорани Любомльського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі Mercedes і Nissan.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Аварія трапилась орієнтовно в обідню пору 31 липня. За інформацією свідків, внаслідок автопригоди Mercedes злетів з дороги і перекинувся на дах. А Nissan білого кольору влетів у ворота кладовища і заїхав на могилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці автопригоди працюють дві "швидких" і поліція, яка з'ясовує усі обставини ДТП.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Аварія трапилась орієнтовно в обідню пору 31 липня. За інформацією свідків, внаслідок автопригоди Mercedes злетів з дороги і перекинувся на дах. А Nissan білого кольору влетів у ворота кладовища і заїхав на могилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці автопригоди працюють дві "швидких" і поліція, яка з'ясовує усі обставини ДТП.
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