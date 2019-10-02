У Липинах – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У селі Липини на вулиці Шевченка сьогодні, 31 липня, трапилася аварія за участі трьох авто: Skoda Fabia, Toyota і Volkswagen.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Свідок аварії також надіслав редакції фото з місця події. У ДТП автомобілі Toyota і Volkswagen отримали значні механічні пошкодження.
На місці автопригоди працює поліція, яка з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що сьогодні також у селі Згорани Любомльського району трапилася аварія за участі Mercedes і Nissan.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Свідок аварії також надіслав редакції фото з місця події. У ДТП автомобілі Toyota і Volkswagen отримали значні механічні пошкодження.
На місці автопригоди працює поліція, яка з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що сьогодні також у селі Згорани Любомльського району трапилася аварія за участі Mercedes і Nissan.
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