Максим Кривош оголосив голодування
Сьогодні, 19:24
Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус «Краснилівка – Берестечко» у центрі Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування.
Про це у коментарі Інфомаційному агентству ВолиньPost повідомив адвокат Кривоша Сергій Тиможинський.
За його словами, голодуванням, яке він оголосив учора, 30 липня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.
Зокрема, Сергій Тиможинський повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема – через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.
Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.
Натомість у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це у коментарі Інфомаційному агентству ВолиньPost повідомив адвокат Кривоша Сергій Тиможинський.
За його словами, голодуванням, яке він оголосив учора, 30 липня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.
Зокрема, Сергій Тиможинський повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема – через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.
Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.
Натомість у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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