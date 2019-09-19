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Як Волинь поділили на 4 карантинні зони. ПЕРЕЛІК

Як Волинь поділили на 4 карантинні зони. ПЕРЕЛІК
В уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.

Таке рішення прийняли під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє МОЗ України.

Так, на Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.

Нагадуємо, що з 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Це рішення почне працювати з 3 серпня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати данні, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.

Зазначимо, залежно від карантинної зони, в кожному регіоні України діятимуть різні обмеження та заборони.

Зелена зона передбачає:

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

— кінотеатри із заповненістю на 50%;

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

— планові госпіталізації в лікарнях;

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

— прийом нових змін в дитячі табори;

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

— робота громадського транспорту;

— відвідування закладів освіти;

— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Перетин кордону: з країн «зеленої зони» – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із «червоної зони» – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

З інтерактивною картою, на якій представлено епідемічні показники на рівні районів та областей України, можна ознайомитися за цим посиланням.

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Теги: Волинь, карантинні зони, поділ
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