Як Волинь поділили на 4 карантинні зони. ПЕРЕЛІК





Таке рішення прийняли під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,



Так, на Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.



Нагадуємо, що з 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».



Це рішення почне працювати з 3 серпня.



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати данні, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.



Зазначимо, залежно від карантинної зони, в кожному регіоні України діятимуть різні обмеження та заборони.



Зелена зона передбачає:



— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;



— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;



— кінотеатри із заповненістю на 50%;



— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.



Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:



— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.



Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:



— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;



— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;



— планові госпіталізації в лікарнях;



— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;



— прийом нових змін в дитячі табори;



— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.



Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:



— робота громадського транспорту;



— відвідування закладів освіти;



— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.



Перетин кордону: з країн «зеленої зони» – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із «червоної зони» – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.



З інтерактивною картою, на якій представлено епідемічні показники на рівні районів та областей України, можна ознайомитися за цим посиланням.

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