вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО

Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО
В четвер, 30-го липня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки дбайливим рукам спеціалістів ППО ДП Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу отримала на озброєння нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкий фронтовий винищувач МіГ-29.

Льотчик зі складу даної бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрому "Скнилів" (Львів) на Луцький військовий аеродром. Про це інформують на facebook-сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».

"Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борту в нашому рідному волинському небі, зроблені пресслужбою 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна під час його вчорашнього вітального проходу в небі над Луцьким військовим аеродромом перед посадкою.

Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись!

Плюс один новий капітально відремонтований літак - це шикарний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам до Дня Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначатимуть в неділю, 2-го серпня! Ще раз від усього серця дякуємо їм за службу, а також за те, що вони цілодобово стоять на сторожі нашого рідного мирного Волинського неба!", - йдеться в повідомленні.

Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО
Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, винищувач, аеродром
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО
Сьогодні, 22:24
Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку
Сьогодні, 21:53
У будинку знайшли тіло чоловіка: лучанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 21:38
У місті на Волині на перехресті зіткнулись вантажівка та таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Двоє іноземців проходять практику на волинській фермі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО
22 травень, 02:34
Луцьк: у мережу виклали відео польоту винищувача Луцьк: у мережу виклали відео польоту винищувача
19 листопад, 2016, 02:03
До Луцька прилетіли легкі фронтові винищувачі та військово-транспортний літак До Луцька прилетіли легкі фронтові винищувачі та військово-транспортний літак
11 серпень, 2016, 08:34
Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період Готель, ресторан і телеграф: яким був аеродром у Луцьку в міжвоєнний період
03 липень, 20:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО
Сьогодні, 22:24
 0
Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку
Сьогодні, 21:53
 0
У будинку знайшли тіло чоловіка: лучанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 21:38
 0
У місті на Волині на перехресті зіткнулись вантажівка та таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
Двоє іноземців проходять практику на волинській фермі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8