Севастопольсько-волинські соколи отримали на озброєння новий винищувач. ФОТО





Льотчик зі складу даної бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрому "Скнилів" (Львів) на Луцький військовий аеродром. Про це інформують на facebook-сторінці



"Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борту в нашому рідному волинському небі, зроблені пресслужбою 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна під час його вчорашнього вітального проходу в небі над Луцьким військовим аеродромом перед посадкою.



Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись!



Плюс один новий капітально відремонтований літак - це шикарний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам до Дня Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначатимуть в неділю, 2-го серпня! Ще раз від усього серця дякуємо їм за службу, а також за те, що вони цілодобово стоять на сторожі нашого рідного мирного Волинського неба!", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В четвер, 30-го липня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки дбайливим рукам спеціалістів ППО ДП Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу отримала на озброєння нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкий фронтовий винищувач МіГ-29.Льотчик зі складу даної бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрому "Скнилів" (Львів) на Луцький військовий аеродром. Про це інформують на facebook-сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» "Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борту в нашому рідному волинському небі, зроблені пресслужбою 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна під час його вчорашнього вітального проходу в небі над Луцьким військовим аеродромом перед посадкою.Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись!Плюс один новий капітально відремонтований літак - це шикарний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам до Дня Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначатимуть в неділю, 2-го серпня! Ще раз від усього серця дякуємо їм за службу, а також за те, що вони цілодобово стоять на сторожі нашого рідного мирного Волинського неба!", - йдеться в повідомленні.

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