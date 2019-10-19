У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
Сьогодні, 11:00
У селі Октавин Володимир-Волинського району трагічно загинув чоловік.
Трагедія трапилася вчора, 1 серпня, вранці, пише "Володимир.media"
Повідомляють, на 65-річного чоловіка у лісі впало дерево. Від отриманих травм він помер.
Чоловік - житель села Дігтів.
Головне фото - ілюстративне.
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Трагедія трапилася вчора, 1 серпня, вранці, пише "Володимир.media"
Повідомляють, на 65-річного чоловіка у лісі впало дерево. Від отриманих травм він помер.
Чоловік - житель села Дігтів.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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