У лісі на Волині дерево вбило чоловіка





Трагедія трапилася вчора, 1 серпня, вранці,



Повідомляють, на 65-річного чоловіка у лісі впало дерево. Від отриманих травм він помер.



Чоловік - житель села Дігтів.



Головне фото - ілюстративне.



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