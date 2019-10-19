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У лісі на Волині дерево вбило чоловіка

У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
У селі Октавин Володимир-Волинського району трагічно загинув чоловік.

Трагедія трапилася вчора, 1 серпня, вранці, пише "Володимир.media"

Повідомляють, на 65-річного чоловіка у лісі впало дерево. Від отриманих травм він помер.

Чоловік - житель села Дігтів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир-Волинський район, смерть, дерево
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