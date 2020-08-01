Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог





Про це на сторінці у Facebook Ігор Поліщук.



За його словами, сьогодні поліція попереджає перевізників, аби не виходили завтра на рейс, бо одразу почнуть складати протоколи й направляти їх в суд для накладення штрафу. Така ж ситуація відбувається з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні, і, навіть, з МАФами. Кожен заклад отримує під розписку попередження про заборону працювати від завтра.



Нагадаємо, в п'ятницю Державна комісія ТЕБ та НС віднесла місто Луцьк з 3 серпня до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, що означає введення радикальних карантинних обмежень.



"Однак на прикріпленій до цього посту табличці видно, що станом на 01.08.20 в Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях загальна кількість хворих за весь період є більшою, ніж в Луцьку. Більшою є і кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за останній тиждень. Та попри гіршу ситуацію з коронавірусом, вказані міста не в червоній зоні, а наше місто Луцьк - в червоній", - зауважив Поліщук.



Тому завтра на позачергову сесію міськради винесуть проект рішення про те, що вищевказаний протокол Державної комісії ТЕБ та НС та відповідна Постанова Кабміну є такими, що не грунтуються на нормах Конституції України, а міська рада не буде вводити у зв'язку з віднесенням Луцька до «червоної» зони жодних обмежень. Окрім того, проект рішення передбачає, що органи національної поліції мають утриматись від притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до вказаного рішення.



На переконання посадовця, він вважає протокол Державної комісії ТЕБ та НС незаконним, адже у відповідності до ст. 32 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря.



"У разі припинення курсування громадського транспорту та закриття величезної кількості закладів десятки тисяч лучан будуть відчувати незручності, не зможуть доїхати на роботу, тисячі лучан знову залишаться без роботи й засобів для існування, підприємства і підприємці понесуть збитки, а місцевий бюджет - чергові недонадходження", - підрезюмував радник мера Поліщук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від перевізників та підприємців вимагають, аби з 3 серпня вони дотримувалися посилених карантинних заходів у зв'язку з тим, що Луцьк опинився у "червоній" зоні.Про це на сторінці у Facebook написав радник Луцького міського головиЗа його словами, сьогодні поліція попереджає перевізників, аби не виходили завтра на рейс, бо одразу почнуть складати протоколи й направляти їх в суд для накладення штрафу. Така ж ситуація відбувається з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні, і, навіть, з МАФами. Кожен заклад отримує під розписку попередження про заборону працювати від завтра.Нагадаємо, в п'ятницю Державна комісія ТЕБ та НСщо означає введення радикальних карантинних обмежень."Однак на прикріпленій до цього посту табличці видно, що станом на 01.08.20 в Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях загальна кількість хворих за весь період є більшою, ніж в Луцьку. Більшою є і кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за останній тиждень. Та попри гіршу ситуацію з коронавірусом, вказані міста не в червоній зоні, а наше місто Луцьк - в червоній", - зауважив Поліщук.Тому завтра на позачергову сесію міськради винесуть проект рішення про те, що вищевказаний протокол Державної комісії ТЕБ та НС та відповідна Постанова Кабміну є такими, що не грунтуються на нормах Конституції України, а міська рада не буде вводити у зв'язку з віднесенням Луцька до «червоної» зони жодних обмежень. Окрім того, проект рішення передбачає, що органи національної поліції мають утриматись від притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до вказаного рішення.На переконання посадовця, він вважає протокол Державної комісії ТЕБ та НС незаконним, адже у відповідності до ст. 32 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря."У разі припинення курсування громадського транспорту та закриття величезної кількості закладів десятки тисяч лучан будуть відчувати незручності, не зможуть доїхати на роботу, тисячі лучан знову залишаться без роботи й засобів для існування, підприємства і підприємці понесуть збитки, а місцевий бюджет - чергові недонадходження", - підрезюмував радник мера Поліщук.

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