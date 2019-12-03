вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки

З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
52-річного громадянина України затримали в Кракові за незаконне перебування на території Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, українець вийшов з польської в’язниці, де відсидів 3 роки і 6 місяців за злочини, скоєні у 2002-2003 роках. Йдеться про торгівлю людьми, постачання жінок до екскорт-агенцій, побиття дівчат з України, яких він погрозами змушував займатися проституцією.

Після виходу на волю виявилося, що чоловік 2 роки і 3 місяці нелегально знаходився на території Польщі. Через це проти нього розпочали адміністративне провадження. Чоловіка визнали таким, що загрожує безпеці і порядку на території Польщі, тому його депортували: під конвоєм привезли на прикордонний перехід у Медиці й передали українській стороні.

Крім того, громадянину України заборонили в'їзд до Шенгенської на найближчі 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, депортація, злочинець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав
Сьогодні, 17:00
З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
Сьогодні, 16:18
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Українцю в Польщі дали 5-річну депортацію за порушення умов карантину Українцю в Польщі дали 5-річну депортацію за порушення умов карантину
22 липень, 10:07
Польща депортувала 33 українців, які хотіли незаконно перетнути кордон із Чехією Польща депортувала 33 українців, які хотіли незаконно перетнути кордон із Чехією
29 травень, 19:40
З Польщі депортують українця, який займався продажем фальсифікованих ліків З Польщі депортують українця, який займався продажем фальсифікованих ліків
26 травень, 12:23
З Польщі під конвоєм депортували двох українців З Польщі під конвоєм депортували двох українців
03 грудень, 2019, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав
Сьогодні, 17:00
 0
З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
Сьогодні, 16:18
 0
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
 0
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
 0
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8