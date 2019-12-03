З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
Сьогодні, 16:18
52-річного громадянина України затримали в Кракові за незаконне перебування на території Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, українець вийшов з польської в’язниці, де відсидів 3 роки і 6 місяців за злочини, скоєні у 2002-2003 роках. Йдеться про торгівлю людьми, постачання жінок до екскорт-агенцій, побиття дівчат з України, яких він погрозами змушував займатися проституцією.
Після виходу на волю виявилося, що чоловік 2 роки і 3 місяці нелегально знаходився на території Польщі. Через це проти нього розпочали адміністративне провадження. Чоловіка визнали таким, що загрожує безпеці і порядку на території Польщі, тому його депортували: під конвоєм привезли на прикордонний перехід у Медиці й передали українській стороні.
Крім того, громадянину України заборонили в'їзд до Шенгенської на найближчі 5 років.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, українець вийшов з польської в’язниці, де відсидів 3 роки і 6 місяців за злочини, скоєні у 2002-2003 роках. Йдеться про торгівлю людьми, постачання жінок до екскорт-агенцій, побиття дівчат з України, яких він погрозами змушував займатися проституцією.
Після виходу на волю виявилося, що чоловік 2 роки і 3 місяці нелегально знаходився на території Польщі. Через це проти нього розпочали адміністративне провадження. Чоловіка визнали таким, що загрожує безпеці і порядку на території Польщі, тому його депортували: під конвоєм привезли на прикордонний перехід у Медиці й передали українській стороні.
Крім того, громадянину України заборонили в'їзд до Шенгенської на найближчі 5 років.
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