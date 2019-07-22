Волинянка розкрила секрет славнозвісних світязьких пончиків





Про це



Здавна у селі Світязь печуть пончики і передають свої рецепти бабусі, мами дітям та онукам. Тому й не дивно, що пончики – це найперший бізнес у Світязі, відколи сюди вже літ тридцять стали їздити туристи не тільки з України, а й з Польщі та Білорусі. І щоб вшанувати символ поліського курорту, два роки тому у селі Світязь навіть провели перший фестиваль пончиків (на жаль, цього літа через коронавірус свята не буде). Туристи брали участь у різноманітних забавах. Наприклад, провели конкурс зі швидкого поїдання пончиків, також діти змагалися, хто вправніше перенесе усі пончики з одного кошика в інший, закохані наосліп годували один одного цими запашними пампухами. А ще презентували твори переможців літературного конкурсу про пончики.



Під час фестивалю обирали також найсмачніші пончики, яких господині спеціально до свята напекли. І проводили майстер-клас з їх приготування. Учасницям вручили по кілька кіло борошна, а переможцям – велосипед. Адже на ровері жіночки об’їжджають світязькі береги і продають відпочивальникам цю смакоту. Саме таких пончих з велосипедом, як називають цих жіночок, і задумали увіковічити у пам’ятнику, який планують встановити у селі Світязь.



25 років торгує пончиками



Секрети приготування пончиків відкриває господиня з Шацька Галина Омельчук.



– Чогось мама і баба не пекли пончиків, – розповідає Галина Пилипівна. – Рецепт взяла з голови, все на глаз. Двадцять п’ять років працювала у кондитерському цеху на хлібозаводі. Стільки років з тістом проробити, то вже наощуп знаєш, яке має бути. На літр води даю 9 ложок цукру, 9 ложок олії, чайна ложка соди. Все кип’ятиться, додаю ще трошки сироватки, масла і маргарину по чайній ложці, щоб пахучіше було. Замішую, як густа сметана. Чекаю, щоб підійшли пончики, бо потріскаються. І печу у великій кількості олії, не менше п’яти літрів. А ще туристам готую наші світязькі манники, пиріжки з грибами, картоплею, капустою, і навіть з такою начинкою – варене яйце, зелень, рис.



Мамині рецепти перейняли дві дочки пані Галини, які живуть у Ковелі та Любомлі, і невістка з Києва. Коли починається сезон у кінці травня, то господиням допомагають усі домашні – хто пече, хто везе на берег, хто продає. Адже гріх пропустити таку нагоду заробити гроші. Якщо не біди чи болячки, то можна зібрати добру копійку. І дах перекрити чи машинку пральну купити. Галина Омельчук, яка вже двадцять п’ять років торгує пончиками, минулого року, приміром, поділила гроші між дітьми – подарувала на добротні килими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хто відпочиває на озері Світязь, той обов’язково смакує місцевою родзинкою – запашними пончиками. З маком, чорницями, ожиною, вишнею, полуницею, шоколадом… А зі згущеним молоком особливо полюбляють білоруси.Про це пише "Вісник".Здавна у селі Світязь печуть пончики і передають свої рецепти бабусі, мами дітям та онукам. Тому й не дивно, що пончики – це найперший бізнес у Світязі, відколи сюди вже літ тридцять стали їздити туристи не тільки з України, а й з Польщі та Білорусі. І щоб вшанувати символ поліського курорту, два роки тому у селі Світязь навіть провели перший фестиваль пончиків (на жаль, цього літа через коронавірус свята не буде). Туристи брали участь у різноманітних забавах. Наприклад, провели конкурс зі швидкого поїдання пончиків, також діти змагалися, хто вправніше перенесе усі пончики з одного кошика в інший, закохані наосліп годували один одного цими запашними пампухами. А ще презентували твори переможців літературного конкурсу про пончики.Під час фестивалю обирали також найсмачніші пончики, яких господині спеціально до свята напекли. І проводили майстер-клас з їх приготування. Учасницям вручили по кілька кіло борошна, а переможцям – велосипед. Адже на ровері жіночки об’їжджають світязькі береги і продають відпочивальникам цю смакоту. Саме таких пончих з велосипедом, як називають цих жіночок, і задумали увіковічити у пам’ятнику, який планують встановити у селі Світязь.Секрети приготування пончиків відкриває господиня з Шацька– Чогось мама і баба не пекли пончиків, – розповідає Галина Пилипівна. – Рецепт взяла з голови, все на глаз. Двадцять п’ять років працювала у кондитерському цеху на хлібозаводі. Стільки років з тістом проробити, то вже наощуп знаєш, яке має бути. На літр води даю 9 ложок цукру, 9 ложок олії, чайна ложка соди. Все кип’ятиться, додаю ще трошки сироватки, масла і маргарину по чайній ложці, щоб пахучіше було. Замішую, як густа сметана. Чекаю, щоб підійшли пончики, бо потріскаються. І печу у великій кількості олії, не менше п’яти літрів. А ще туристам готую наші світязькі манники, пиріжки з грибами, картоплею, капустою, і навіть з такою начинкою – варене яйце, зелень, рис.Мамині рецепти перейняли дві дочки пані Галини, які живуть у Ковелі та Любомлі, і невістка з Києва. Коли починається сезон у кінці травня, то господиням допомагають усі домашні – хто пече, хто везе на берег, хто продає. Адже гріх пропустити таку нагоду заробити гроші. Якщо не біди чи болячки, то можна зібрати добру копійку. І дах перекрити чи машинку пральну купити. Галина Омельчук, яка вже двадцять п’ять років торгує пончиками, минулого року, приміром, поділила гроші між дітьми – подарувала на добротні килими.

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