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Через посилення карантину у Луцьку змінили розклад руху приміських поїздів

Через посилення карантину у Луцьку змінили розклад руху приміських поїздів
У зв’язку з посиленням карантинних заходів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні з Тернополем та Луцьком.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

Починаючи з 3 серпня цього року, поїзд № 6042 Львів - Тернопіль курсуватиме за чинним розкладом лише до ст. Великий Глибочок, відповідно поїзд № 6045 Тернопіль - Львів вирушатиме до Львова зі ст. Великий Глибочок;
№ 6396 Ковель - Луцьк курсуватиме лише до ст. Ківерці.

Починаючи з 4 серпня цього року, поїзд № 6352 Луцьк - Здолбунів вирушатиме у Здолбунів зі ст. Ківерці;
№ 6369/6370 Ківерці - Стоянів - Ківерці курсуватиме без зупинки на ст. Луцьк, з. п. Автозавод та з. п. Промислова.

Крім того, починаючи з 3 серпня цього року, призупиняється курсування поїздів: № 6047 Тернопіль - Красне, № 6204 Тернопіль - Підволочиськ, № 6207 Підволочиськ - Тернопіль, № 6208 Тернопіль - Підволочиськ, № 6244 Тернопіль - Ланівці, № 6277 Тернопіль - Заліщики, № 6253 Тернопіль - Ходорів.

Починаючи з 4 серпня цього року, не курсуватимуть поїзди: № 6232 Красне - Тернопіль, № 6201 Підволочиськ - Тернопіль, № 6241 Ланівці - Тернопіль, № 6270 Заліщики - Тернопіль, № 6252 Ходорів - Тернопіль.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у приміському сполученні з Тернополем та Луцьком.

Зазначають, курсування вказаних поїздів відновлять після рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів.

Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.

Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.


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Теги: Луцьк, потяги, розклад руху, карантин
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