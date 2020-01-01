Де у Луцьку на Волині не буде світла 5 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00Школа, магазин, церква с. Черчичі, вул.: Першотравнева, Миру, Сонячна2. КТП-415 Л-1 09:00 - 17:00с. Новини, вул.: Зелена, Сільська3. КТП-290 Л-1 10:00 - 17:00м. Володимир-Волинський, вул.: І.Багряного2. 9:00-17:00КЗ "Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,Печихвостівська сільська рада башня,ФОП Рожій С.В. Магазин прод. Товарів,Горохівський районний відділ освіти школа,с. Печихвостивул. Варшавська,вул. Пришкільна.1 Л-3 від КТП-126чистка траси 10:00-17:00 - с. Риковичі, вул. Центральна, вул. Волобаєва, вул. 8-го Березня2 Л-3 від КТП-25чистка траси 9:30-16:30 ФГ «Остап»ФО Нікончук с. Заболотці, вул. І. Франка3 КТП-225к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Джура с. Литовеж, вул. Львівська, вул. Миру, вул. І. Франка1. 09:00-17:00Магазин «Візит»,Магазин»,Агросвіт», СК»ПРОВІДНА»,салон краси «Наталі», магазин «Будмайстер»,Молитовний будинок,магазин дитячих іграшок «Артемка»м.Камінь-Каширськийвул. Першого Травня.1. 09:00-17:00КТП-451Ківерцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Радчук Юрій Степанович2. 09:00-17:00КТП-284ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловицявул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,683 ПЛ 10 кВ від 108-04 09:00-17:00ПЛ 10 кВ від 108-04 за ЛР-133ЩТП-516ПЛ 10 кВ від 108-04 за ЛР-133ЩТП-516вул.Незалежності,17-37(непарні), 38-66(парні), вул.Незалежності,1-11,24,26,28,30.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №394 9:00-17:00 Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»Дубівська сільська рада с.Вербка1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-75 9:00 - 17:00 с.Кисилин: с/р, вет. дільниця, буд.культури с.Кисилин вул. 40-р Перемоги, Л.Українки2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-141 9:00 – 17:00 с.Линів вул. Набережна1. 13:30-17:00Гуртожиток Дружби народів, 6Мобільний зв'язок «Астеліт»бульв. Дружби Народів, 6, 8.1. 9:00-17:00Бригада №2 (с.Гаразджа), артсвердловина, ТзОВ "ВІДО-ЛТД", ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Магазин "Апетит".1. 9:00-17:00КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівмагазин с.Перешпа Червоний .Бір2. КТП-317 9:00-17:00 Школа с.МасловецьМедичний пункт с. МасловецьМагазин с.МасловецьБібліотека с.Масловець с.МасловецьВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).КТП-349, с. Новосілки - Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада.КТП-509.1. 9:00-17:00ПП "Роса" ТзОВ "Артекспрес Україна"ЗПГ-2Радіотрансляційна вежа "Телемережі України"Швейна фабрикам.Нововолинськвул. НестероваВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності8 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна9 ПЛ-0,4кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка1 КТП-184 Л-2,3 10:00- 17:00 смт Стара Вижівка, вул: Колгоспна,Пісочна,Козацька.2 КТП-219 Л-2 10:00- 17:00 смт Стара Вижівка. вул: Поліська,Заводська,Затишна ,Садова,Провулок Привітний.3 ЩТП-273 10:00- 17:00 . с Кримне вул: Молодіжна.1. 10:00-16:30Гайківська с/р – клуб, церква, ФАП, с.Руда